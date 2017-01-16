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Создана правительственная комиссия для изучения причин крушения самолета в Кыргызстане

16 января 2017, 12:22

Возглавил комиссию первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев. Его заместителями назначены министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов и министр транспорта и коммуникаций Жамшитбек Калилов.


Создана правительственная комиссия для изучения причин авиационной катастрофы в Кыргызстане – падения самолета «Боинг-747» вблизи аэропорта «Манас». Об этом сообщил ИА «24.kg» отдел информационного обеспечения аппарата главы кабмина.

Уточняется, что соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

Возглавил комиссию первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев. Его заместителями назначены министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов и министр транспорта и коммуникаций Жамшитбек Калилов.

Члены комиссии:
Талантбек Батыралиев - министр здравоохранения,
Эрлан Абдылдаев - министр иностранных дел,
Улан Исраилов - министр внутренних дел,
Абдиль Сегизбаев - председатель Государственного комитета национальной безопасности,
Бактыбек Кудайбергенов – полномочный представитель правительства в Чуйской области.

Напомним, турецкий самолет потерпел крушение сегодня в 7.31. По предварительным данным, погибли 35 человек, разрушено около 30 домов.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родственникам погибших и распорядился оказать всемерную поддержку и помощь пострадавшим.

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