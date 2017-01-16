Сапарбаев раскритиковал работу актюбинских налоговиков
16 января 2017, 12:25
Общий размер недоимки налогов по Актюбинской области составил 13 миллиардов тенге.
На отчете Департамента государственных доходов озвучили сумму недоимки в бюджет. 4 миллиарда тенге составляет невзысканная сумма по актам налоговых проверок, еще почти 9 миллиардов тенге недоимки получили налоговики города Актобе, пишет Timeskz.kz.
- Если за год образуется недоимка в размере 9 миллиардов, значит, налоговики плохо работают, значит, недостаточен ежемесячный контроль и анализ, - высказался на совещании глава области Бердыбек Сапарбаев. - В чем причина образования недоимки? Есть экономические службы, пусть работают. Если предприятие не может погасить долги, нужно говорить о банкротстве… Я все время задаю себе вопрос. Идешь по городу Актобе - через шаг ресторан, объект бизнеса. Они ежедневно открываются. Значит, во-первых, должны быть рабочие места. Во-вторых, соответствующие налоги.
Аким области считает, что город Актобе должен стать донором, а не просить помощи из бюджета.
- Я наблюдаю за налоговой службой Актобе, плохо работаете, - сказал Бердыбек Сапарбаев. - Вместо того, чтобы от вас деньги получать, мы ежегодно дополнительно даем вам по 5 - 7 миллиардов тенге. Вы должны искать дополнительные резервы.
Руководитель налоговой службы города Актобе пообещал на совещании, что за ближайшие полгода сократит недоимку в сумме 9 миллиардов тенге.
- Запишите в протокол, - сказал глава области. - Если ликвидируете, мы скажем молодец. Если нет, будете отвечать головой.
Татьяна Токарь
Фото с сайта timeskz.kz
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