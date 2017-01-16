Что стало с артистками женских поп-групп после того, как закончилась их слава

Судьба солисток женских групп, популярных в девяностые и нулевые, складывается почему-то в основном печально. Экс-солистка «Стрелок» Карина вышла замуж за милиционера Евсюкова, расстрелявшего в 2009 году людей в супермаркете «Остров». Муж другой «стрелки», Радистки Кэт, избил любовницу и сел в тюрьму. А на днях разразился еще один скандал, пишет Экс-солистка «Стрелок» Карина вышла замуж за милиционера Евсюкова, расстрелявшего в 2009 году людей в супермаркете «Остров». Муж другой «стрелки», Радистки Кэт, избил любовницу и сел в тюрьму. А на днях разразился еще один скандал, пишет kp.ru





Бывшая солистка группы «Сливки» прозябает в нищете в Бразилии?





34-летняя Дарья Ермолаева, бывшая солистка группы «Сливки» (известной хитами «Летели недели», «Выше облаков» и т. д.), попала в ужасную историю. Об этом сообщила на странице в Фейсбуке ее коллега и подруга Теона Дольникова.





С ее слов выходило, что Даша сейчас прозябает в нищете в Бразилии с маленьким ребенком на руках. И даже не может купить себе обратный билет в Россию. «Даша вышла замуж, казалось, за нормального парня. Который в итоге заставил ее продать дом в Москве и переехать жить почему-то в Бразилию. С половиной суммы он сбежал и отказался от своего собственного ребенка за месяц до его рождения».





Фото: instagram.com





Теона объявила сбор средств в поддержку Дарьи. Многие откликнулись, собрали 131 тысячу рублей - на еду и билет до Москвы точно хватило бы.





И тут наконец высказался бывший муж Даши Денис Гатальский. Тот самый «нормальный парень», от которого она родила сына. По его словам, жена засобиралась в Бразилию сама. Зачем? А мечта детства. Тянула с собой мужа, но тот не мог отправиться с ней (он военный и невыездной). И Дарья полетела одна. Потом ненадолго приехала в Москву, забеременела от законного супруга, но выяснилось это, только когда она вернулась в Бразилию. Денис утверждает, что жена ему изменяла, вот брак и развалился. С июня прошлого года они в разводе, а второй ребенок (уже от бразильского ухажера) у Дарьи родился буквально на днях, 29 декабря. Да и «родной дом» продать Дарью заставил вовсе не русский муж, а собственный брат.





То есть, выходит, народ, собравший деньги, водили за нос? Или кто-то ошибся в живописании трагической судьбы Ермолаевой?





А вот что рассказывает другая бывшая солистка «Сливок», Карина Кокс:





- Я знаю о нелегком положении дел Даши давно. Моя боевая подруга сама создала эту реальность вокруг себя. О Бразилии Даша действительно мечтала с детства - она гастролировала с родителями в составе циркового шоу Ермолаевых и сама была маленькой звездой. Она попросила помочь, и люди откликнулись.





- А на что она деньги попросила?





- Главной целью сбора средств стало обустройство дома, пострадавшего от урагана в Бразилии. В этом доме Даша собирается жить со своими детьми. Я уверена, Даша распорядится средствами грамотно. Человек попросил помощи, ему помогли. Что в этом аморального?





Разрешившаяся от бремени Даша чувствует себя хорошо, судя по фото и текстам, что она выкладывает в соцсети. Но ситуация все равно выглядит диковатой. Хотя вполне в духе других историй про экс-солисток девичьих групп. Кто-то спокойно живет за границей с богатым супругом (как, например Стася из «Стрелок»), ездит на машине за 35 миллионов рублей (Изольда из «Лицея»), а другие психологически ломаются. Может, слишком сложно отвыкнуть от славы и найти себя в обычной жизни, остаться на плаву и чем-то наполнить жизнь, свободную от гастролей и репетиций? Мы решили вспомнить самых известных солисток из той эпохи.





Лена Перова из «Лицея»: Из больницы в больницу





Лена Перова после ухода из группы «Лицей» вполне успешно вела программы на телевидении - в 2008 году даже получила «ТЭФИ» за программу «Жизнь прекрасна». И вдруг пришло сообщение о том, что певица попала в больницу после аварии - ее «Опель» протаранил «Мерседес». Самое страшное - перед тем как сесть за руль, она попыталась порезать себе вены. После неудавшейся попытки суицида отправилась к своему психоаналитику, но не справилась с управлением.





Фото: youtube.com, Владимир ВЕЛЕНГУРИН





Спустя год певица попала в Склиф, в отделение токсикологии. Врачей вызвала подруга, которая приехала к ней домой и обнаружила Лену без сознания. Врачи диагностировали передозировку психотропными веществами и алкоголем. Говорили, что это была вторая попытка суицида, но сама Перова по-прежнему все отрицала - в этот раз она рассказала, что отравилась арбузами. Сейчас ей 41 год.





Певица из «Комбинации» видит ангелов и бесов





Светлана Кашина из группы «Комбинация» разошлась с мужем и осела в Нижнем Тагиле. Поначалу болела, затем собрала все силы и стала работать педагогом по вокалу. В новогоднюю ночь выступала в ресторане «Уральские пельмени», что в Челябинске.





Фото: youtube.com





Татьяна Охомуш из той же «Комбинации» (она была в свое время приглашена на место Алены Апиной) после ухода из группы стала очень религиозной. Говорили, будто она даже выносит вещи из дома и раздает неимущим. «Один раз видела ангелов и раза три - бесов», - говорила Татьяна в одном из интервью. Сейчас на страничке ВКонтакте 46-летней Светланы ведется сбор средств на реализацию как творческих проектов, так и «для личной помощи».





Светлана Рерих больше не поет для братков, а продает сувениры





В 90-е альбом «Ладошки» Светланы Рерих продавался громадными тиражами, но Светлана зарабатывала копейки, жила в съемной квартире в Выхине, ездила на метро. Когда она подняла вопрос о гонорарах, бывший продюсер натравил на нее бандитов, которые начали выбивать у нее придуманные им «долги». Работа, прямо скажем, была у нее нервная - приходилось петь для братков, которые не церемонились: однажды в Тюмени «украли» певицу прямо у трапа самолета.





Фото: youtube.com , instagram.com





Светлана вышла замуж за командира грозненского ОМОНа, но его убили в 2001 году. Сейчас 45-летняя Светлана нашла себя - у нее агентство, которое специализируется на внутрикорпоративном пиаре, занимается подарками и сувенирной продукцией. Не замужем, вся ее радость - сын Даниил.