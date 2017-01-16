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Крушение самолета под Бишкеком: О том, что упал самолет, в МЧС сообщила очевидец

16 января 2017, 12:28

Уточняется, что после получения информации ведомство оповестило все экстренные службы - 101, 102, 103 и другие.


Информацию о падении самолета первой сообщила очевидец, позвонив в 7.29 в службу «112» Центра управления кризисными ситуациями Министерства чрезвычайных ситуаций, сообщает ИА «24.kg» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Уточняется, что после получения информации ведомство оповестило все экстренные службы - 101, 102, 103 и другие.
Напомним, турецкий самолет потерпел крушение сегодня в 7.31. По предварительным данным, погибли 35 человек, разрушено около 30 домов.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родственникам погибших и распорядился оказать всемерную поддержку и помощь пострадавшим.

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