В Сети распространяют шокирующее видео демонтажа Иртышского моста

Вчера в городских интернет-сообществах распространили видеозапись с говорящим названием «демонтаж Иртышского моста». Ролик вызвал огромное удивление у жителей Усть-Каменогорска.

В частности, люди задаются вопросом соблюдения техники безопасности на реконструируемом объекте.

«А..ренеть. Те два чувака которые выполняют работы, один другого держит? Где пояса предохранительные, ТБ в очередной раз отсутствует, и это нормально вообще, в водоём сбрасывать вот так?», — удивляется пользователь Виталий (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. авт.).





Одновременно с этим многим горожанам стало интересно, каким образом строители теперь планируют поднимать рухнувший кусок моста со дна реки.





Отметим, что это уже не первый инцидент в процессе реконструкции переправы. 24 ноября 2016 года во время демонтажа старой конструкции внезапно обрушилась часть моста . Во время инцидента пострадал сотрудник ТОО «Мостостроительный отряд № 25».





Недавно прокуратура ВКО установила, что пострадавший рабочий получил травмы по вине работодателя. Строители работали без предохранительных поясов и страховочных канатов, не были оснащены специальной обувью и одеждой, электроинструменты не подвергались поверке. Кроме того, демонтаж производился без наряда-допуска на работы повышенной опасности.





Артур Власов