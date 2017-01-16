В Сети распространяют шокирующее видео демонтажа Иртышского моста
16 января 2017, 12:33
На опубликованных кадрах видно, как сидящий на краю конструкции работник пытается «отрезать» свисающую часть моста.
Вскоре многотонный кусок падает в реку, а гигантский всплеск воды накрывает строителей, передает корреспондент YK-news.kz.
Вчера в городских интернет-сообществах распространили видеозапись с говорящим названием «демонтаж Иртышского моста». Ролик вызвал огромное удивление у жителей Усть-Каменогорска.
В частности, люди задаются вопросом соблюдения техники безопасности на реконструируемом объекте.
«А..ренеть. Те два чувака которые выполняют работы, один другого держит? Где пояса предохранительные, ТБ в очередной раз отсутствует, и это нормально вообще, в водоём сбрасывать вот так?», — удивляется пользователь Виталий (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. авт.).
Одновременно с этим многим горожанам стало интересно, каким образом строители теперь планируют поднимать рухнувший кусок моста со дна реки.
Отметим, что это уже не первый инцидент в процессе реконструкции переправы. 24 ноября 2016 года во время демонтажа старой конструкции внезапно обрушилась часть моста. Во время инцидента пострадал сотрудник ТОО «Мостостроительный отряд № 25».
Недавно прокуратура ВКО установила, что пострадавший рабочий получил травмы по вине работодателя. Строители работали без предохранительных поясов и страховочных канатов, не были оснащены специальной обувью и одеждой, электроинструменты не подвергались поверке. Кроме того, демонтаж производился без наряда-допуска на работы повышенной опасности.
Артур Власов
Видео из социальной сети
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