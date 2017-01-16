Депутат озаботилась безопасностью детских игрушек

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам совершенствования налогового и таможенного администрирования депутат мажилиса и Уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева подняла вопрос безопасности товаров для детей , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Мой вопрос касается безопасности игрушек, у нас есть несколько законов, которые посвящены вопросам безопасности промышленных станков, товаров народного потребления, в том числе и безопасности игрушек. Скажите, пожалуйста, как получается, что при всех тех мерах все-таки на нашем рынке очень много товаров, в том числе игрушек, продуктов питания, одежды для детей, которые по меньшей мере, являются вредными, не говоря о том, что они провоцируют такие тяжелейшие заболевания, как онкозаболевания, аллергию и прочее», - обратилась она к министру финансов.





«Как можно объяснить, что при тех мерах, которые сейчас делает министерство, таможня, налоговые органы, наши рынки полны товарами для детей, опасными для их жизни. Можно ли создать рабочую группу, в которую я сама включусь, вместе с вашими представителями, НПО, и пройдем всю эту цепочку, весь механизм. Может где-то на подзаконном уровне не срабатывает, не имеет должного действия исполнения закона о безопасности игрушек», - добавила депутат.





На этот счет глава ведомства Бахыт Султанов указал, что вопрос безопасности игрушек относится к техрегулированию.





«По части безопасности игрушек, здесь больше вопрос все-таки лежит в плоскости технического регулирования и норм по защите прав потребителей и так далее. Наша же задача, таможенников найти баланс между тем, чтобы с одной стороны облегчить условия для ведения внешнеэкономической деятельности для всех наших участников и налогоплательщиков. С другой стороны стоит экономическая безопасность», - пояснил он.





В то же время, по его словам, когда реализуется внедрение подхода по контролю после выпуска, он предполагает и настройку всех других систем.





«В том числе системы технического регулирования, санэпидбезопасности и так далее. Поэтому, действительно, какая-то рабочая группа, наверное, нужна. Мы проработаем на уровне правительства и обязательно вас пригласим», - согласился министр.





Автор Ксения Давыдова, Астана