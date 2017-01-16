Последняя серия "Шерлока" нелегально появилась в интернете

Последняя серия четвертого сезона британского сериала "Шерлок" появилась в интернете еще до выхода в телеэфир, сообщает bbc.com





На официальной странице сериала в "Твиттере" появилось сообщение, что переведенный на русский язык эпизод под названием "Последняя проблема" ("Последнее дело") выложен в сети нелегально.

Создатели "Шерлока" призвали зрителей не скачивать и не распространять нелегальную версию последней серии.





В четверг в Лондоне для журналистов и критиков был устроен предварительный просмотр "Последней проблемы".





Каждую серию нынешнего сезона в Британии смотрят около 11 млн зрителей.





Как заявил сценарист и продюсер Стивен Моффат, он не исключает появления нового, пятого сезона "Шерлока".





Поклонники фильма в Британии смогут увидеть последнюю серию четвертого сезона на экранах свыше 300 кинотеатров, а также в вечернем эфире телеканала BBC One в воскресенье.