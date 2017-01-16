В 2016 году в Казахстане зарегистрировано 2725 случаев ВИЧ-инфекции

В 2016 году в республике среди граждан РК было зарегистрировано 2725 случаев ВИЧ-инфекции, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД.





Вирусом иммунодефицита человека заразились 1577 мужчин и 1148 женщин. Сегодня ВИЧ касается каждого, он постепенно переходит в новую стадию развития с выходом циркуляции вируса из среды наркоманов и работниц коммерческого секса в общую популяцию населения, о чем свидетельствует увеличение среди инфицированных удельного веса женщин.





Как сообщили в Центре СПИД Алматы в прошлом году обследование на ВИЧ-инфекцию прошли 316608 человек, то есть каждый 5-й алматинец знает свой ВИЧ-статус. Данный показатель выше республиканского.





Тенденция повышения тестирующих на ВИЧ демонстрирует эффективность профилактической работы, которую медики активно проводят в учебных и трудовых коллективах и местах скопления людей, а также рост ответственного отношения алматинцев к собственному здоровью.





По рекомендации мед работников, каждый человек который имел хотя бы один незащищенный сексуальный контакт, получал переливание крови, делал пирсинг, татуировки, должен пройти тест на ВИЧ.





Своевременное обнаружение и лечение ВИЧ-инфекции обеспечивает полноценную жизнь на долгие годы. Чтобы своевременно начать лечение и предотвратить появление возможных проблем со здоровьем, которые могут проявляться у ВИЧ-положительных людей, важно регулярно проходить тестирование на ВИЧ. Знание своего статуса поможет не только спасти жизнь человека, но и уберечь близких от инфекции.





Обследование на ВИЧ для граждан и оралманов проводится абсолютно бесплатно.



