В 2016 году в Казахстане зарегистрировано 2725 случаев ВИЧ-инфекции
16 января 2017, 13:01
Вирусом иммунодефицита человека заразились 1577 мужчин и 1148 женщин.
В 2016 году в республике среди граждан РК было зарегистрировано 2725 случаев ВИЧ-инфекции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД.
Вирусом иммунодефицита человека заразились 1577 мужчин и 1148 женщин. Сегодня ВИЧ касается каждого, он постепенно переходит в новую стадию развития с выходом циркуляции вируса из среды наркоманов и работниц коммерческого секса в общую популяцию населения, о чем свидетельствует увеличение среди инфицированных удельного веса женщин.
Как сообщили в Центре СПИД Алматы в прошлом году обследование на ВИЧ-инфекцию прошли 316608 человек, то есть каждый 5-й алматинец знает свой ВИЧ-статус. Данный показатель выше республиканского.
Тенденция повышения тестирующих на ВИЧ демонстрирует эффективность профилактической работы, которую медики активно проводят в учебных и трудовых коллективах и местах скопления людей, а также рост ответственного отношения алматинцев к собственному здоровью.
По рекомендации мед работников, каждый человек который имел хотя бы один незащищенный сексуальный контакт, получал переливание крови, делал пирсинг, татуировки, должен пройти тест на ВИЧ.
Своевременное обнаружение и лечение ВИЧ-инфекции обеспечивает полноценную жизнь на долгие годы. Чтобы своевременно начать лечение и предотвратить появление возможных проблем со здоровьем, которые могут проявляться у ВИЧ-положительных людей, важно регулярно проходить тестирование на ВИЧ. Знание своего статуса поможет не только спасти жизнь человека, но и уберечь близких от инфекции.
Обследование на ВИЧ для граждан и оралманов проводится абсолютно бесплатно.
Фото Газета.Ru
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