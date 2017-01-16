На месте крушения самолета под Бишкеком мародеры крадут вещи погибших
16 января 2017, 13:02
В данный момент сотрудники правоохранительных органов задержали и увезли одного мародера.
На месте крушения задержан мародер, который начал красть вещи погибших, сообщает K-News со ссылкой на МЧС.
По данным министерства, сельчане начали воровать вещи погибших людей.
«В данный момент сотрудники правоохранительных органов задержали и увезли одного мародера. Но и другие жители села продолжают заниматься кражей вещей», – отмечают в чрезвычайном ведомстве.
Напомним, самолет потерпел крушение сегодня утром, по последним данным 33 человека погибли.
Все новости по теме читайте здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839436-41ffbd1f625cd609312ed2ba77c8d1d4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также