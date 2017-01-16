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На месте крушения самолета под Бишкеком мародеры крадут вещи погибших

16 января 2017, 13:02

В данный момент сотрудники правоохранительных органов задержали и увезли одного мародера.


На месте крушения задержан мародер, который начал красть вещи погибших, сообщает K-News со ссылкой на МЧС.

По данным министерства, сельчане начали воровать вещи погибших людей.

«В данный момент сотрудники правоохранительных органов задержали и увезли одного мародера. Но и другие жители села продолжают заниматься кражей вещей», – отмечают в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, самолет потерпел крушение сегодня утром, по последним данным 33 человека погибли.

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