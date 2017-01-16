Назарбаев выразил главе Кыргызстана соболезнования в связи с крушением самолета

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с крушением самолета , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Глава государства с глубокой скорбью воспринял печальные известия о крушении самолета, произошедшего вблизи Бишкека и повлекшего гибель множества людей.





Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших, а также кыргызскому народу.





, включая членов экипажа. Напомним, грузовой самолет, выполнявший регулярный рейс разбился при заходе на посадку, в районе дач у аэропорта «Манас». Турецкий самолет упал на жилые дома не долетев до взлетной полосы около 500 метров. Разбившийся «Боинг-747» следовал из Гонконга в Стамбул и должен был дозаправиться в аэропорту Бишкека. По последним данным, погибли 32 человека





Фото: akorda.kz



