Первые электрические автобусы собрали в Алматы

По признанию самих разработчиков, электроавтобус на $40 тысяч дороже дизельного европейского собрата, но при этом его эксплуатация в разы дешевле. К примеру, за день работы на городских маршрутах, при пробеге 300 км, дизельный автобус при нынешних ценах требует топлива на 22 тысяч тенге, а электроавтобус «кушает» энергии на 3 200 тенге. Относительно недорога и инфраструктура. Так, строительство газовой заправки обходится в 1 млрд тенге, установка же заправочной станции на 10 электроавтобусов — не больше 16 млн.













Первоначально на заводе планируется выпускать около 300 машин в год при работе в одну смену. Если объём заказов вырастет, на предприятии готовы запустить вторую рабочую смену и выпускать до 1 000 автобусов в год при полной загрузке. А пока представители «Парасата» ведут переговоры с чиновниками и автотранспортными компаниями страны о выпуске электроавтобусов Quazar на городские линии.