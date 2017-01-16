Первые электрические автобусы собрали в Алматы
16 января 2017, 13:24
Возведение завода для производства электробусов практически завершено. Тестовые машины уже прошли сертификацию и даже получили госномера, но о серийном производстве говорить пока рано.
По технологиям китайской компании Higer на заводе научного холдинга «Парасат» собрали 8.5-метровую версию автобуса на электротяге, рассчитанную на перевозку 53 пассажиров, и 12-метровую — на 110 пассажиров. Автобусы, собранные в Казахстане, получили название Quazar. Технических подробностей пока мало. Сообщается лишь, что создатели новинки использовали титано-литиевый аккумулятор, дающий городскому автобусу Higer запас хода на 70 км, работающий при низких температурных режимах (до —30 градусов) и якобы заряжающийся за 8 минут, сообщает kolesa.kz.
По признанию самих разработчиков, электроавтобус на $40 тысяч дороже дизельного европейского собрата, но при этом его эксплуатация в разы дешевле. К примеру, за день работы на городских маршрутах, при пробеге 300 км, дизельный автобус при нынешних ценах требует топлива на 22 тысяч тенге, а электроавтобус «кушает» энергии на 3 200 тенге. Относительно недорога и инфраструктура. Так, строительство газовой заправки обходится в 1 млрд тенге, установка же заправочной станции на 10 электроавтобусов — не больше 16 млн.
Первоначально на заводе планируется выпускать около 300 машин в год при работе в одну смену. Если объём заказов вырастет, на предприятии готовы запустить вторую рабочую смену и выпускать до 1 000 автобусов в год при полной загрузке. А пока представители «Парасата» ведут переговоры с чиновниками и автотранспортными компаниями страны о выпуске электроавтобусов Quazar на городские линии.
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