Вместе с Майлыбаевым арестован еще один экс-сотрудник Администрации Президента
16 января 2017, 13:27
Есильским районным судом Астаны выдана санкция на арест сроком на 2 месяца.
Вместе с бывшим заместителем руководителя Багланом Майлыбаевым арестован еще один экс-сотрудник Администрации Президента, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
В КНБ сообщили, что 12 января 2017 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст.185 («Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов») Уголовного кодекса РК, задержан бывший работник Администрации Президента Николай Галихин.
Известно, что Галихин Николай Николаевич занимал должность заместителя заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.
Есильским районным судом Астаны выдана санкция на арест сроком на 2 месяца. В порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса РК, Галихин водворен в Следственный изолятор КНБ. По месту его жительства был проведен обыск, изъяты вещественные доказательства. Расследование продолжается.
Напомним, 12 января Указом Главы государства Майлыбаев Баглан Асаубаевич был освобожден от должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. На должность первого заместителя руководителя Администрации Президента был назначен Марат Тажин.
Фото: omskregion.info
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