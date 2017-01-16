Внесены изменения в Правила оборота оружия и патронов к нему в Республике Казахстан

Изменения затронули Правила оборота оружия и патронов к нему в Республике Казахстан, в частности: Правила дополнены главой «2-1. Порядок приобретения гражданского и служебного оружия и патронов к нему юридическими лицами» следующего содержания: 3-1. Оружие и патроны к нему, предназначенные для использования организациями при осуществлении возложенных на них законодательством и предусмотренных их уставами (положениями) задач по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране объектов окружающей среды и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции, могут быть приобретены у юридических лиц-поставщиков после получения разрешения на его приобретение в органах внутренних дел. 3-2. Для оформления разрешения юридическому лицу на приобретение оружия и патронов к нему необходимо наличие: 1) заявления юридического лица для получения разрешения на приобретение с указанием: сведений о лицах, имеющих доступ к оружию, с приложением полных анкетных данных, кадастрового номера специально оборудованных помещений для хранения и (или) реализации оружия и патронов к нему, отвечающих требованиям по технической укрепленности и оборудованных средствами пожарно-охранной сигнализации в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 7-9 настоящих Правил; 2) копии договора аренды специально оборудованных помещений для хранения и (или) реализации оружия и патронов к нему, отвечающих требованиям по технической укреплённости и оборудованных средствами пожарно-охранной сигнализации в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 7-9 настоящих Правил; 3) медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием на лиц, имеющих доступ к оружию; 4) справки о проверке знания правил безопасного обращения с оружием на лиц, имеющих доступ к оружию; 5) приказа о назначении лица, ответственного за приобретение и сохранность оружия и патронов к нему; 6) договора (контракта) на поставку или приобретение оружия и (или) патронов к нему с указанием конкретных видов и моделей поставляемого оружия и боеприпасов и их количества (для юридических лиц, осуществляющих ввоз оружия), либо договора (контракта) купли-продажи оружия и патронов к нему (для юридических лиц, осуществляющих торговлю оружием на территории Республики Казахстан); 7) заключения уполномоченного органа в области здравоохранения о соответствии оружия с патронами травматического действия и электрического оружия установленным нормам допустимого воздействия на человека поражающих факторов указанного оружия (при намерении его приобретения организацией, осуществляющей торговлю оружием); 8) согласованных с территориальными департаментами внутренних дел (для гладкоствольного оружия) и (или) Министерством внутренних дел (для нарезного оружия) бланков сведений об имеющемся и потребном количестве оружия и патронов к нему согласно приложению 17 к настоящим Правилам (для юридических лиц с особыми уставными задачами). Ответственный сотрудник полиции осуществляет сверку представленных в заявлении сведений с государственными информационными системами об отсутствии судимости у лиц, имеющих доступ к оружию и патронам к нему, наличии помещений для хранения и (или) реализации оружия и патронов к нему и права на приобретение оружия и патронов к нему в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия. При наличии перечисленных в настоящем пункте документов и соответствии, представленных в заявлении сведений информации из государственных информационных систем, юридическому лицу выдается разрешение на приобретение гражданского и служебного оружия. Также изменения затронули главу 18 которая изложена в следующей редакции: 18. Порядок ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита по территории Республики Казахстан гражданского и служебного оружия и патронов к нему. 110. Требования настоящей главы не применяются: 1) при ввозе и (или) вывозе оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему для нужд Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов; 2) при вывозе огнестрельного, метательного и пневматического оружия, изготовленного до конца 1899 года (за исключением огнестрельного оружия для стрельбы унитарными патронами центрального боя) и холодного оружия, изготовленного до конца 1945 года. 111. Ввоз, вывоз и транзит гражданского и служебного оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему (далее - оружие) осуществляются при наличии заключения (разрешительного документа), составленного по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012года № 45 (далее - заключение). Заключение на временный ввоз (временный вывоз) оружия также является разрешительным документом на обратный вывоз (ввоз). 112. Заключения на ввоз или вывоз оружия юридическим лицам выдаются на срок, определенный в договоре (контракте) на поставку оружия, но не более чем на один календарный год. 113. Общие требования при оформлении заключений на право ввоза, вывоза оружия: 1) заявление руководителя организации (физического лица), где указываются количество оружия и патронов к нему, фамилия, инициалы, серия и номер паспорта или удостоверения личности лица, ответственного за ввоз (вывоз) (физического лица), государство, из которого ввозятся оружие и патроны к нему, таможенный пункт (пункт пограничного перехода), через который осуществляется ввоз; 2) проект заключения, оформленного в соответствии с методическими указаниями по заполнению единой формы заключения на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года № 45; 3) наличие оплаты государственной пошлины за выдачу заключения на право ввоза или вывоза оружия. Для юридических лиц дополнительно необходимо наличие: 1) сертификата соответствия или договора на проведение сертификации оружия после его ввоза на территорию Республики Казахстан; 2) справки о государственной перерегистрации юридического лица. Для физических лиц дополнительно необходимо наличие документов, удостоверяющих личность, или сведений из документов, удостоверяющих личность (серия, номер, когда и кем выдан, индивидуальный идентификационный номер, адрес места жительства). 113-1. При оформлении заключения на ввоз оружия юридическим лицам для его реализации дополнительно необходимо наличие: 1) гарантийного письма импортера товара о том, что гражданское и служебное оружие, его основные (составные) части и патроны к нему будут реализованы пользователям, указанным в статьях 5 и 6 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия». В случае, если при импорте оружия и патронов к нему конечными потребителями являются Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, специальные и правоохранительные органы, оформление лицензии на импорт осуществляется с учетом раздела «Товары и технологии военного применения (назначения)», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2008 года № 104 «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному контролю», как продукция военного назначения. 2) лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему, выданной уполномоченным органом внутренних дел; 3) договора (контракта) на поставку оружия с приложением спецификации, где указываются конкретные их виды, типы, модели, количество; 4) разрешения на право приобретения оружия; 5) информации о наименовании и обозначении модели оружия, основных технических показателях, наименовании страны и фирмы-изготовителя, его цветной фотографии; 6) заключения о допустимости воздействия на организм человека поражающих факторов огнестрельного бесствольного, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, электрического оружия, а также патронов травматического действия, выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, либо гарантийного письма о проведении медико-биологических испытаний на соответствие нормам допустимого воздействия на организм человека после ввоза оружия. 113-2. При оформлении заключения на вывоз оружия юридическим лицам для его реализации дополнительно необходимо наличие: 1) лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему, выданной уполномоченным органом внутренних дел; 2) договора (контракта) на поставку оружия с приложением спецификации, где указываются конкретные их виды, типы, модели, количество; 3) информации о наименовании и обозначении модели оружия, основных технических показателях, наименовании страны и фирмы-изготовителя, его цветной фотографии; 4) разрешительного документа на ввоз оружия, выданного компетентным органом государства, в которое предполагается его ввоз; 5) письменного гарантийного обязательства уполномоченного государственного органа иностранного государства о том, что данное оружие будет использоваться только в мирных целях и не будет экспортироваться в другие страны. Постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.