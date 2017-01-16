Предложения по перераспределению полномочий власти в РК подготовят к началу февраля

Сейчас депутаты формируют собственные предложения, также свои предложения будут формировать и другие структуры.

Заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Гульмира Исимбаева рассказала в кулуарах палаты, что сейчас идет работа по выработке предложений касательно перераспределения полномочий , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Вице-спикер палаты напомнила, что 15 декабря прошлого года Президент РК Нурсултан Назарбаев в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости РК, поставил задачу о внесении изменений в некоторые законодательные акты по перераспределению полномочий между Правительством, министерствами, местными исполнительными органами, Парламентом с целью усиления ответственности, как Парламента, так и Правительства.





Рабочая группа создана и сейчас каждая ветвь власти готовит свои предложения по этой части, то, что касается, Парламента, изменения некоторых его полномочий и передачи функций - эти предложения сейчас будем готовить мы», - сказал она.





При этом Г. Исимбаева отметила, что в свою очередь предложения готовят другие структуры.





«Верховный суд - по своей линии, прокуратура - по своей линии. Затем в третьей декаде января будет выработана общая концепция тех изменений, которые будут вноситься в законодательные акты и в первой декаде февраля будут озвучены конкретные предложения, тогда, я думаю, вы узнаете об этом», - указала вице-спикер Мажилиса.





Она напомнила, что в состав рабочей группы по перераспределению полномочий «входят как научно- юридическая общественность, так и практически-юридическая общественность, есть общественники, и это обсуждение будет также доступным и гласным».





В то же время Г. Исимбаева не назвала точных сроков, когда данные изменения будут внесены в Парламент.





«Мы, еще раз говорю, пока к концу января должна быть сформирована концепция, не имея концепции говорить о сроках внесения в Парламент еще это все-таки немного рано. Сейчас в мажилисе парламента мы создали свою рабочую группу, и она только приступила к работе. Когда будут выработаны конкретные предложения, мы вас с ними ознакомим», - пообещала заместитель руководителя Мажилиса.





Автор Ксения Давыдова, Астана