Чем известен арестованный Б. Майлыбаев

Пока судом Астаны выдана санкция на арест Майлыбаева сроком на 2 месяца. Как дальше будут развиваться события покажет время, мы же в свою очередь еще раз напомним, чем он известен.





С 1998 по 2002 год - старший научный сотрудник Института государства и права Национальной академии наук Республики Казахстан, преподаватель Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана.





С февраля по май 2002 года - директор департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия. С мая 2002 по сентябрь 2003 года - президент открытого акционерного общества "Республиканская газета "Казахстанская правда". С сентября 2003 по декабрь 2004 года - президент акционерной компании "Зан". С декабря 2004 года - руководитель пресс-службы Президента Республики Казахстан. С октября 2008 года - председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.





С декабря 2008 года - вице-министр культуры и информации РК. В июне 2009 года распоряжением главы государства назначен пресс-секретарем Президента Республики Казахстан.





Отметим, что Майлыбаев хорошо известен нашей братии, потому что он журналист по образованию. И он запомнился СМИ своими цитатами . Так, в 2012 году Майлыбаев открыл в Астане Службу центральных коммуникаций. «Создана служба центральных коммуникаций при правительстве страны. Впервые в истории нашей страны его возглавил официальный представитель правительства, заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Ержан Ашикбаев. Он всегда давал эксклюзивную свежую информацию. И сегодня данная структура обретает важное значение для всей нашей работы, поскольку единым спикером теперь будет центр коммуникаций, который возглавляет Ержан Ашикбаев. Самая главная информация будет идти из уст официального представителя правительства», - отмечал тогда он.



В следующем 2013 году на Форуме религиоведов Казахстана он призвал журналистов пропагандировать светские ценности: «Светское государство является одной из основных ценностей, которые обозначены в стратегии главы государства Нурсултана Назарбаева «Казахстан-2050».

Также в 2013 году он высказывался о важности государственного социального заказа, основным исполнителем которого являются неправительственные организации: «Решение этой задачи невозможно без дальнейшего совершенствования системы государственного социального заказа и мониторинга ее реализации. Государство делегирует свои полномочия гражданскому сектору и вправе ожидать качественного выполнения госзаказа».



Фото: Радио Азаттык

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