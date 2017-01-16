В Рудном задержан лжетеррорист, «заминировавший» остановку

Костанайские полицейские задержали жителя Рудного, «заминировавшего» остановку, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого в ложном сообщении о взрывном устройстве. 15 января 35-летний житель Рудного сообщил на пульт «102», что около стадиона «Строитель» на остановке «Дубок» заложено взрывное устройство.

«На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, район был оцеплен. После проверки взрывного устройства не обнаружили. Задержанный сообщил полицейским, что сообщение было шуткой. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщили в полиции.

В ДВД напомнили, что в 2016 году к уголовной ответственности привлечено 13 человек за подобные сообщения.