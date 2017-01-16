Оман разместит у себя 10 бывших узников Гуантанамо
16 января 2017, 14:02
Закрытие тюрьмы Гуантанамо для международных террористов, созданной США в 2002 году на военной базе на Кубе, являлось одним из главных предвыборных обещаний Барака Обамы во время первой предвыборной кампании в 2008 году.
Султанат Оман временно разместит на своей территории 10 бывших заключенных американской тюрьмы Гуантанамо, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное агентство ONA.
Закрытие тюрьмы Гуантанамо для международных террористов, созданной США в 2002 году на военной базе на Кубе, являлось одним из главных предвыборных обещаний Барака Обамы во время первой предвыборной кампании в 2008 году.
"В ответ на запрос правительства США о помощи в решении вопроса заключенных Гуантанамо с учетом гуманитарных условий в султанат Оман сегодня прибыли для временного проживания 10 человек, освобожденных из лагеря", — сообщил МИД Омана.
В конце декабря Обама, несмотря на отказ конгресса финансировать закрытие тюрьмы в 2017 году, обещал продолжить перевод узников Гуантанамо в другие страны до последнего дня своего президентства.
Обама покинет пост 20 января со вступлением в должность республиканца Дональда Трампа.
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