Оман разместит у себя 10 бывших узников Гуантанамо

Закрытие тюрьмы Гуантанамо для международных террористов, созданной США в 2002 году на военной базе на Кубе, являлось одним из главных предвыборных обещаний Барака Обамы во время первой предвыборной кампании в 2008 году.





"В ответ на запрос правительства США о помощи в решении вопроса заключенных Гуантанамо с учетом гуманитарных условий в султанат Оман сегодня прибыли для временного проживания 10 человек, освобожденных из лагеря", — сообщил МИД Омана.





В конце декабря Обама, несмотря на отказ конгресса финансировать закрытие тюрьмы в 2017 году, обещал продолжить перевод узников Гуантанамо в другие страны до последнего дня своего президентства.





Обама покинет пост 20 января со вступлением в должность республиканца Дональда Трампа.