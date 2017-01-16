Список пострадавших вследствие авиакатастрофы в Бишкеке
16 января 2017, 14:14
Спасатели продолжаются искать людей под обломками зданий и самолета.
В лечебные организации на 11:45 госпитализированы 11 пострадавших, сообщает Knews.kg со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
«Количество погибших уточняется. Создан штаб по приказу министерства. Все лечебные организации приведены в повышенную готовность. Республиканская судебно-медицинская экспертиза подготовлена к приему трупов. Созданы две бригады для оказания психологической помощи родственникам жертв в результате авиакатастрофы», — сообщили в Минздраве.
Национальный госпиталь:
Олжобаев Бакытбек, 34 года. Диагноз: Рваная рана околоушной области
Бишкекский научно-исследовательский центр ортопедии и травматологии:
Рахманов Сагынбек, 29 лет. Диагноз: Ожог пламенем 45%
Городская детская клиническая больница Скорой Медицинской Помощи:
1. Жапарова Сайкал, 13 лет. Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области, закрытый перелом пяточной кости.
2. Нурлан кызы Сайкал, 6 лет. Диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга
3. Мирлан кызы Азиза. Диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга
4. Куштарбеков Б., 15 лет. Диагноз: Ушиб мягких тканей конечностей и спины
5. Иманканова Аяна, 9 лет. Диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга
6. Иманканов Тынай, 2 года. Диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга
7. Кубатова Бактыгуль, 30 лет. Диагноз: Ушиб грудной клетки (Мама Иманкановых).+
Городская Гинекологическая больница:
Айтбекова Адина, 26 лет. Диагноз: Беременность (16 недель). Угрожающий выкидыш
Сокулукская Территориальная Больница:
Шералиев Жакшылык, 7 лет. Диагноз: Ситуационная травма
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