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Список пострадавших вследствие авиакатастрофы в Бишкеке

16 января 2017, 14:14

Спасатели продолжаются искать людей под обломками зданий и самолета.


В лечебные организации на 11:45 госпитализированы 11 пострадавших, сообщает Knews.kg со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

«Количество погибших уточняется. Создан штаб по приказу министерства. Все лечебные организации приведены в повышенную готовность. Республиканская судебно-медицинская экспертиза подготовлена к приему трупов. Созданы две бригады для оказания психологической помощи родственникам жертв в результате авиакатастрофы», — сообщили в Минздраве.

Национальный госпиталь:

Олжобаев Бакытбек, 34 года. Диагноз: Рваная рана околоушной области

Бишкекский научно-исследовательский центр ортопедии и травматологии:

Рахманов Сагынбек, 29 лет. Диагноз: Ожог пламенем 45%

Городская детская клиническая больница Скорой Медицинской Помощи:

1. Жапарова Сайкал, 13 лет. Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области, закрытый перелом пяточной кости.
2. Нурлан кызы Сайкал, 6 лет. Диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга
3. Мирлан кызы Азиза. Диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга
4. Куштарбеков Б., 15 лет. Диагноз: Ушиб мягких тканей конечностей и спины
5. Иманканова Аяна, 9 лет. Диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга
6. Иманканов Тынай, 2 года. Диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга
7. Кубатова Бактыгуль, 30 лет. Диагноз: Ушиб грудной клетки (Мама Иманкановых).+

Городская Гинекологическая больница:

Айтбекова Адина, 26 лет. Диагноз: Беременность (16 недель). Угрожающий выкидыш

Сокулукская Территориальная Больница:

Шералиев Жакшылык, 7 лет. Диагноз: Ситуационная травма

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