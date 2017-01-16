Совместная собственность супругов

Признание общей совместной собственностью





Раздел имущества

В соответствии со ст. 209 ГК совместной собственностью имущества является имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц без определения долей каждого из собственников в праве собственности на него, при этом совместная собственность возникает только в случаях, предусмотренных законом. Одним из таких случаев является совместная собственность супругов - ст.32 Кодекса о браке (супружестве) и семье определяет, что законным режимом имущества супругов является режим их общей совместной собственности, если брачным договором не установлено иное.

Таким образом, законный режим имущества супругов - это режим их совместной собственности. Он действует, если брачным договором не предусмотрено иное. Из изложенного следует, что установление общей долевой собственности на совместное имущество супругов возможно только путем заключения брачного договора и Закон о браке и семье не содержит норм, предоставляющих возможности заключения соглашения об определении долей по гражданскому законодательству, а поэтому нормы ГК об установлении долевой собственности на общее имущество путем заключения соглашения неприменимы к имуществу супругов. Данный вывод подтверждается и положениями статьи 223 ГК согласно которого особенности права общей совместной собственности определяются законодательством о браке и семье.

В соответствии со ст. 209 ГК совместной собственностью супругов является имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц без определения долей каждого из собственников в праве собственности на него, при этом совместная собственность возникает только в случаях, предусмотренных законом. Одним из таких случаев является совместная собственность супругов - ст.32 Кодекса о браке (супружестве) и семье (далее - КоБС) определяет, что законным режимом имущества супругов является режим их общей совместной собственности, если брачным договором не установлено иное.

Таким образом, законный режим имущества супругов - это режим их совместной собственности. Он действует, если брачным договором не предусмотрено иное. Из изложенного следует, что установление долевой собственности на совместное имущество супругов возможно только путем заключения брачного договора и КоБС не содержит норм, предоставляющих возможности заключения соглашения об определении долей по гражданскому законодательству, а применение пункта 5 ст.209 ГК как основание для определения доли супруга в общей совместной собственности без раздела имущества, неприменимы к имуществу супругов, т.к. эта норма регулирует отношения между участниками совместной собственности, возникших по иным основаниям, кроме как предусмотренных ст.219 ГК РК. Данный вывод подтверждается и положениями статьи 223 ГК, согласно которого особенности права общей совместной собственности определяются законодательством о браке и семье.

Из ст.38 КоБС следует, что определение долей в общей совместной собственности не имеет самостоятельного значения без раздела имущества, выдела доли, являясь их предшествующей стадией и производится в рамках одного дела.

На практике этот вопрос возникает в связи с тем, что супруги стремятся установить право долевой собственности на имущество, в частности на недвижимое имущество, опасаясь того, что другой супруг, на которого зарегистрировано данное имущество, может произвести его отчуждение без его согласия. Подобные обстоятельства, возникали ранее, когда регистрация права собственности на недвижимое имущество производилась только на титульного владельца, без указания вида собственности.

Однако принятый в новой редакции 26 июля 2007 года Закон РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в статье 22 установил норму, обеспечивающую права другого супруга, данные о котором не содержатся в правоустанавливающем документе, обязав участника сделки, достигшего брачного возраста, в заявлении на регистрацию указать сведения об отсутствии факта состояния в брачных отношениях либо сведения о своем супруге с приложением копии документа, подтверждающего наличие брачных отношений.

Таким образом, правовой кадастр позволяет производить фиксацию статуса имущества как общей совестной собственности супругов, как, например, это производится в отношении общей совместной собственности на приватизированное жилище

Внесенные в данную норму в 2012 году изменения указывают, что режим долевой или раздельной собственности супругов регистрируется на основании брачного договора.

Статьей 222 ГК определены основания обращения взыскания на долю в общем имуществе.

Одним из распространенных поводов обращения в суд с требованием определения доли в недвижимом имуществе, приобретенном в период брака, является наличие у второго супруга неисполненных обязательств перед кредиторами, угроза обращения взыскания на имущество по его долгам, обращение взыскания на залоговое имущество, находящееся в общей совместной собственности.

Такие иски не подлежат принятию в производство суда в соответствии с п.п.1) ч.1 ст.151 ГПК как не подлежащие рассмотрению в качестве самостоятельного требования со ссылкой на нормы статьей 221 и 222 ГК. При наличии возбужденного в отношении второго супруга - должника исполнительного производства, определение доли должника в общем совместном имуществе производится в порядке, установленном законодательством, регулирующим исполнительное производство.

Необходимо проводить различие между выделом доли и разделом общего имущества, которое заключается в том, что в первом случае выделяется доля одного без прекращения права общей собственности для остальных ее участников, во втором - общая собственность на имущество полностью прекращается. Если общее имущество принадлежит двум гражданам и одному из них выделяется его доля либо всем участникам долевой собственности выделяются в натуре принадлежащие им доли, что влечет прекращение права долевой собственности, то будет иметь место раздел общего имущества.

Истец обратился в суд с вышеуказанным иском, мотивируя свои требования тем, что в период брака ответчиком 05 сентября 2006 года приобретена трехкомнатная квартира, которая является общей совместной собственностью.

Просит на основании п.5 ст.209 ГК установить на квартиру долевую собственность, выделив ей ½ доли, пояснила, что просит только определить доли без реального раздела имущества, стороны проживают вместе, делить имущество намерений не имеют, считает необходимым установление долевой собственности на квартиру для регистрации своей доли.

Суд, отказывая в иске, указал, что определение долей в общей совместной собственности не имеет самостоятельного значения без раздела имущества, а ссылка истца на пункт 5 ст.209 ГК несостоятельна, т.к. данная норма регулирует отношения между участниками совместной собственности, возникших по иным основаниям, кроме как предусмотренных ст.219 ГК РК.

Из ст.33 Кодекса о браке (супружестве) и семье следует, что имущество, приобретенное супругами во время брака, считается приобретенным на их общие средства, пока не будет доказано иное. И доказывать это должен тот из супругов, кто настаивает на признании за ним права собственности на это имущество согласно п. 2 ст. 34 Кодекса о браке (супружестве) и семье, дающее право просить суд признать личной собственностью то имущество, которое было нажито супругами в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений.

В практике возникает вопрос о статусе имущества, полученного обоими супругами по безвозмездным сделкам (например, по договорам приватизации, дарения) - является ли это имущество совместной собственностью, и, соответственно, на него распространяются нормы семейно-брачного законодательства или оно является общей долевой собственностью, регулируемой общими нормами гражданского законодательства? Решение данного вопроса имеет большое практическое значение, так как от этого зависит дальнейшая судьба имущества, в том числе возможность включения таких объектов в общее имущество супругов, подлежащее разделу по нормам Кодекса о браке (супружестве) и семье, возможность заключения брачного договора в отношении этого имущества и т.д.

На первый взгляд ст. 32 Кодекса о браке (супружестве) и семье не предусматривает возможности для придания режима совместной собственности имуществу, поступившему в собственность супругов по безвозмездной сделке, поскольку дарение и наследование не упоминаются в качестве оснований возникновения общей супружеской собственности. Однако они могут быть подведены под понятие «любое другое нажитое супругами в период брака имущество». В противном случае пришлось бы допустить невозможность сделок дарения и завещания в пользу обоих супругов одновременно.

В этой связи интерес представляет следующее дело. Садыкова А. обратилась с иском к Нурсеитову Е. о разделе имущества, мотивируя требования тем, что состояла в браке с ответчиком с 9 ноября 1991 года по 19 июля 2002 года, имеют ребенка Киру, 5 марта 1992 года рождения. Просит разделить квартиру, являющееся общей совместной собственностью, выделив ей и ребенку половину суммы от продажи квартиры.

Ответчик иск не признал, пояснив, что данная квартира была приобретена не на общий доход супругов, на момент ее приобретения средств у супругов не было. Средства на приобретение квартиры были выделены его матери по месту ее работы, которая долгое время, работая в системе управления культуры, стояла первой в очереди на получение жилища.

Судом было установлено, что квартира была приобретена через год после заключения брака за 1000000 рублей. Супруги в этот период не имели достаточных доходов для приобретения квартиры: истец в период с 1990 по 1998 годы являлась студентом вуза, на период приобретения квартиры имела новорожденного ребенка; общий размер заработной платы ответчика в период с момента вступления в брак до приобретения квартиры (с 01 октября по 31 декабря 1992 года) составил 25 968 рублей 36 копеек. Кроме того, ответчик в период с 1988 года по май 1993 года обучался в Шымкентском педагогическом институте культуры им. Аль-Фараби.

Также было установлено, что большая часть денег на приобретение квартиры в сумме 800 000 рублей была предоставлена Нурсеитовой М., матерью ответчика, получившей безвозмездную ссуду на расширение жилплощади, часть в сумме 200000 рублей выплачивал ответчик.

Суд не принял во внимание доводы ответчика, что квартира фактически была приобретена на средства его матери в связи с чем она не может считаться общей совместной собственностью супругов, ссылаясь на то, что из смысла статьи 32 Закона о браке и семье следует, что любое имущество, поступившее в собственность обоих супругов в период брака, как на возмездной, так и на безвозмездной основе, относится к общей совместной собственности супругов.

Оценивая доводы ответчика, суд указал, что деньги в сумме 800 000 рублей были безвозмездно переданы ответчику для приобретения квартиры на семью в связи с чем поступило в собственность обоих супругов и приобретенная на эти средства квартира подлежит разделу как общая совместная собственность.

Статья 36 Кодекса о браке (супружестве) и семье говорит о возможности признания общей собственностью личного имущества супругов только при условии «вложений, значительно увеличивающих стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование)». Подобное допускается, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов, личного имущества другого супруга или личного трудового вклада одного из супругов были произведены эти вложения. Определяющим является соотношение реальной стоимости личного имущества супругов до и после производства упомянутых вложений, т.к. в законе отсутствует указание на то, какое увеличение стоимости имущества следует считать значительным.

При применении этой нормы возникают вопросы оценки значительности увеличения стоимости имущества, в связи с чем возникает необходимость проведения соответствующих экспертиз.

Правила о признании имущества каждого из супругов их общей совместной собственностью, не распространяются на случаи, когда такие улучшения произведены с участием лица, не состоящего в браке с собственником улучшенного имущества. Это имеет принципиальное значение для судебной практики. По действующему гражданскому законодательству, личная собственность одного лица не может стать без согласия собственника общей собственностью лишь на том основании, что другие лица принимали участие в его улучшении. Исключение из этого общего правила сделаны законодателем лишь для семейно-брачных отношений,— это исключение нашло отражение в ст. 36 Кодекса о браке (супружестве) и семье.

Законный режим имущества супругов предполагает, что супругам во время брака принадлежит не только совместная собственность, но и личная (частная, раздельная) собственность каждого из них. Это закреплено в ст.35 Кодекса о браке (супружестве) и семье, которым определены виды имущества, относящиеся к личной (раздельной) собственности супругов: 1) имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак; 2) имущество, полученное супругами в период брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам; 3) вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов.

Определяющими в отнесении имущества к раздельной собственности в первых двух названных случаях являются время и основания возникновения права собственности на конкретное имущество у одного из супругов (до брака или в браке, но по безвозмездным сделкам. В то же время к имуществу одного из супругов может быть отнесено имущество, приобретенное им во время брака по возмездным сделкам, но на его личные средства, принадлежащие супругам до вступления в брак или полученные в браке по безвозмездным сделкам. Доказательствами принадлежности имущества одному из супругов могут быть свидетельские показания с учетом положений о форме сделки и правовых последствиях ее несоблюдения, квитанции, чеки, документы, указывающие, в частности на дату приобретения имущества и на самого правообладателя; договоры на приобретение имущества, свидетельство о праве на наследство, сберегательная книжка и т.д.

Бондарева Н. обратилась с требованием произвести раздел квартиры, мотивируя тем, что она приобретена в период брака на деньги, полученные в кредит в банке на имя истца, стороны проделали ремонт в данной квартире.

Ответчик предъявил встречный иск о признании спорной квартиры раздельной собственностью, мотивируя свои требования тем, что он приобрел данную квартиру на деньги, полученные от продажи домостроения, принадлежавшего ему до брака. Данное домостроение, расположенное в находилось в совестной собственности Пономарева А. и его первой жены. После расторжения брака по договоренности с первой супругой домостроение было отчуждено по договору купли-продажи от 12 августа 2002 года за 6500 долларов США из которых половину в сумме 3200 долларов США Пономарев А. отдал бывшей супруге, а из оставшейся суммы 3500 долларов США на сумму 1400 долларов США приобрел спорную квартиру в, а сумму в размере 1500 долларов США отдал Бондаревой Н. Спорная квартира была приобретена для сына для занятия бизнесом.

Судом было установлено, что спорная квартира была приобретена ответчиком на средства, вырученные от продажи домостроения, принадлежащего Пономареву до брака, что подтверждалось материалами регистрационного дела, принадлежащего Пономареву до его первой супруге домостроения, показаниями свидетеля - в частности первой супруги ответчика..

Суд, ссылаясь на ст. 32, 35 Кодекса о браке (супружестве) и семье согласно которых к имуществу одного из супругов относится имущество, приобретенное им в период брака по возмездной сделке, но на его личные средства, принадлежащее ему до вступления в брак на п. 16 нормативного постановления Верховного Суда РК от 28 апреля 2000 года пришел к выводу, что спорная квартира является собственностью Пономарева А. как приобретенная хотя и во время брака, но не на общие средства супругов, а на личные средства Пономарева А.

Истец в ходе судебного разбирательства намеревалась доказывать обстоятельства производства капитального ремонта, переоборудования квартиры под офис для признания спорной квартиры совместной собственностью в порядке ст.36 Кодекса о браке (супружестве) и семье, однако впоследствии она отказались от доказывания данных обстоятельств, настаивая на разделе квартиры как нажитого в период брака в соответствии со ст. 35 Закона РК о браке и семье и указывая, что независимо от того, на чьи средства приобретена квартира, сам факт приобретения его в период брака дает достаточные основания для его раздела как общей совместной собственности, что суд признал ошибочным.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований Бондаревой к Пономареву о разделе квартиры, встречный иск Пономарева о признании спорной квартиры раздельной собственностью был удовлетворен.

Статьей 37 Кодекса о браке (супружестве) и семье регламентируются основания и порядок раздела имущества, находящегося в совместной собственности супругов. Что касается спора о разделе имущества лиц, состоящих в семейных отношениях без государственной регистрации заключения брака, то он должен разрешаться не по правилам данной статьи, в соответствии с нормами гражданского кодекса.

Рассматривая требования супруга (супругов) о разделе общего имущества супругов, суд должен определить размер долей супругов в этом имуществе. При разрешении данного вопроса суд руководствуется принципом равенства долей супругов в этом имуществе.

Правило о равенстве долей супругов при разделе общего имущества имеет исключения. Увеличение доли в общем имуществе одной из сторон в связи с тем, что с ней проживает несовершеннолетний ребенок, производится только за счет их общего совместного имущества и при рассмотрении иска о разделе имущества.

Решение об отступлении от равенства долей должно быть мотивировано судом. Во внимание при этом принимаются либо интересы несовершеннолетних детей, либо заслуживающие внимания интересы одного из супругов (в частности, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи).

Как правило в удовлетворении данного требования отказывалось с нормы Кодекса о браке (супружестве) и семье согласно которого ребенок не имеет права собственности на имущество родителей.

При рассмотрении судом исков о разделе имущества суд определяет размер долей супругов в имуществе, устанавливает состав имущества, подлежащих разделу, в том числе и общие обязательства, виды имущества, не подлежащие разделу.