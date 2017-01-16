Koenigsegg посвятил гиперкар покойному Принсу

Сотрудник шведской компании Koenigsegg Automotive AB Стивен Уэйд показал собственную версию гиперкара Koenigsegg Regera. Будучи большим поклонником американского музыканта Принса, скончавшегося в апреле прошлого года, Уэйд сконфигурировал автомобиль с фиолетовым цветом кузова – в честь знаменитой песни Purple Rain («Пурпурный дождь»), вышедшей на одноименном альбоме 1984 года.





Пурпурная окраска экстерьера дополнена белыми полосами и элементами из неокрашенного карбона. Кожаный салон выполнен в белоснежном цвете с синей прострочкой – фиолетовая в конфигураторе отсутствует. Есть только одна проблема: Стивен Уэйд – простой копирайтер и специалист по связям с общественностью, а не миллионер. На Фейсбуке он признался, что не может позволить себе такую машину прямо сейчас, но собирается копить на нее. Даже с учетом скидки, которую владелец фирмы Кристиан фон Кёнигсегг мог бы предоставить своему сотруднику, обойдется Regera недешево – под два миллиона долларов.





Мировая премьера серийного Koenigsegg Regera состоялась весной прошлого года в Женеве. Двухдверка с жесткой съемной крышей оснащается 5,0-литровым твин-турбомотором V8 и тремя электромоторами, которые в совокупности выдают свыше 1500 л.с. и 2000 Нм. Традиционная коробка передач в автомобиле отсутствует – вместо нее используется фирменная система Koenigsegg Direct Drive с гидравлической муфтой. «Регере» требуется менее 20 секунд, чтобы разогнаться до 400 км/ч. В общей сложности будет выпущено всего 80 экземпляров.



