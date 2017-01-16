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Депутат о смертях в ЦОНах: Вину за собой не чувствую

16 января 2017, 14:19

Депутат отметил, что регистрация казахстанцев по временному месту жительства - это необходимая мера.


Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов ответил на вопрос представителей прессы по поводу введения в Казахстане временной регистрации граждан и возникших очередей в Центрах обслуживания населения, где уже скончались два человека, пришедших регистрироваться, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вы думаете, в ЦОНе умер человек, потому что в Казахстане проходит регистрация?» - сказал он журналистам, поинтересовавшихся его отношением к тому, что из-за законодательных изменений, предполагающих введение временной регистрации в РК, в ЦОНах образовались длинные очереди и уже скончались два человека.

По мнению парламентария, ему задали «некорректный» вопрос.

«Немного некорректно вы ставите вопрос. Ну, умер человек, с таким же успехом он мог по состоянию здоровья умереть и дома..., не знаю, просто умереть», - подчеркнул А. Жамалов.

Он посоветовал по поводу причин смерти в очереди обращаться к врачам. «Обращайтесь по этому вопросу к врачам скорой помощи», - сказал депутат.

В заключение журналисты поинтересовались, не чувствуют ли парламентарии какой-либо вины.

«Я буду говорить так: вину за собой не чувствую, потому что мы много законов принимаем, и реализация данного закона, в принципе, это необходимая мера», - полагает А. Жамалов.

Напомним, сегодня стало известно о смерти мужчины в ЦОНе Алатауского района Алматы. Аналогичный случай произошел и в ЦОНе Илийского района Алматинской области на прошлой неделе.

Автор Ксения Давыдова, Астана
Фото total.kz

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