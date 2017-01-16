Депутат о смертях в ЦОНах: Вину за собой не чувствую

Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов ответил на вопрос представителей прессы по поводу введения в Казахстане временной регистрации граждан и возникших очередей в Центрах обслуживания населения, где уже скончались два человека, пришедших регистрироваться , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Вы думаете, в ЦОНе умер человек, потому что в Казахстане проходит регистрация?» - сказал он журналистам, поинтересовавшихся его отношением к тому, что из-за законодательных изменений, предполагающих введение временной регистрации в РК, в ЦОНах образовались длинные очереди и уже скончались два человека.





По мнению парламентария, ему задали «некорректный» вопрос.





«Немного некорректно вы ставите вопрос. Ну, умер человек, с таким же успехом он мог по состоянию здоровья умереть и дома..., не знаю, просто умереть», - подчеркнул А. Жамалов.





Он посоветовал по поводу причин смерти в очереди обращаться к врачам. «Обращайтесь по этому вопросу к врачам скорой помощи», - сказал депутат.





В заключение журналисты поинтересовались, не чувствуют ли парламентарии какой-либо вины.





«Я буду говорить так: вину за собой не чувствую, потому что мы много законов принимаем, и реализация данного закона, в принципе, это необходимая мера» , - полагает А. Жамалов.









Автор Ксения Давыдова, Астана