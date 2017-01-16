 
Облачно
-22°

Астана

Облачно

Вероятность осадков: 3%

Влажность: 74%

Давление: 746 мм рт. ст.

Ветер: юго-восточный, 1.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.80

17 января 

Курс НБРК

333.25

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.10

Продажа

333.80

АСТАНА

Покупка

332.80

Продажа

333.50

Подробнее
355.00

17 января 

Курс НБРК

352.95

-

АЛМАТЫ

Покупка

353.00

Продажа

355.00

АСТАНА

Покупка

353.00

Продажа

354.50

Подробнее
Новости за сегодня

Предложения по перераспределению полномочий власти в РК подготовят к началу февраля

 

Заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Гульмира Исимбаева рассказала в кулуарах палаты, что сейчас идет работа по выработке предложений касательно перераспределения полномочий, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-спикер палаты напомнила, что 15 декабря прошлого года Президент РК Нурсултан Назарбаев в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости РК, поставил задачу о внесении изменений в некоторые законодательные акты по перераспределению полномочий между Правительством, министерствами, местными исполнительными органами, Парламентом с целью усиления ответственности, как Парламента, так и Правительства.

«Рабочая группа создана и сейчас каждая ветвь власти готовит свои предложения по этой части, то, что касается, Парламента, изменения некоторых его полномочий и передачи функций - эти предложения сейчас будем готовить мы», - сказал она.

При этом Г. Исимбаева отметила, что в свою очередь предложения готовят другие структуры.

«Верховный суд - по своей линии, прокуратура - по своей линии. Затем в третьей декаде января будет выработана общая концепция тех изменений, которые будут вноситься в законодательные акты и в первой декаде февраля будут озвучены конкретные предложения, тогда, я думаю, вы узнаете об этом», - указала вице-спикер Мажилиса.

Она напомнила, что в состав рабочей группы по перераспределению полномочий «входят как научно- юридическая общественность, так и практически-юридическая общественность, есть общественники, и это обсуждение будет также доступным и гласным».

В то же время Г. Исимбаева не назвала точных сроков, когда данные изменения будут внесены в Парламент.

«Мы, еще раз говорю, пока к концу января должна быть сформирована концепция, не имея концепции говорить о сроках внесения в Парламент еще это все-таки немного рано. Сейчас в мажилисе парламента мы создали свою рабочую группу, и она только приступила к работе. Когда будут выработаны конкретные предложения, мы вас с ними ознакомим», - пообещала заместитель руководителя Мажилиса.

 

Ксения Давыдова

 

16 января 2017, 14:17
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код