Обрушение дома в Шахане: Расследовать уголовное дело будет спецпрокуратура

Уголовное дело по ЧС с человеческими жертвами в поселке Шахан передали для расследования в спецпрокуратуру

Получены результаты взрывотехнической экспертизы, подтвердившие, что причиной обрушения части многоэтажки стал взрыв отопительного котла.

С учетом особой актуальности данного уголовного дела для региона, необходимости всестороннего, объективного и качественного исследования всех обстоятельств чрезвычайного происшествия, Генеральной прокуратурой РК дальнейшее расследование поручено управлению специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области.

, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. Из-под завалов спасатели

, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей.

Официально

предоставил ДЧС Карагандинской области. Был спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. Госпитализированы двое пострадавших.

Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда.

Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы

. По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упирается в финансирование.

В связи с ЧП в Шахане

Президент РК Нурсултан Назарбаев. Кочегар, дежуривший в тот день, объявлен в розыск.