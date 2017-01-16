13 трогательных исторических фотографий
16 января 2017, 14:40
Эти восхитительные фото показывают, что любые приятные мелочи имеют важное значение, независимо от эпохи, в которой мы живем.
При взгляде на большинство исторических фотографий, может показаться, что мир был черно-белым, а все что у нас было – это войны и болезни. Сегодняшняя подборка посвящена трогательным и очаровательным фотографиям давно минувших дней, сообщает Fototelegraf.ru.
В очередь за молоком.
За несколько секунд до счастья.
Лучшие друзья.
Морской пехотинец кормит осиротевшего котенка, мать которого погибла.
Девочка играет для своей собаки.
Животные как часть медицинской терапии, 1956.
Французская девочка со своим котом.
Советские солдаты во время Великой Отечественной войны.
Маленькая девочка и лягушка, 1936.
Девочка в лондонском зоопарке, 1937.
Поменяться местами с лучшим другом.
Французская девочка дарит солдату поцелуй в День святого Валентина, 1945.
Беззаботное детство.
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