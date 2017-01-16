Второе рождение оперы «Қыз Жібек» представят на сцене «Астана Опера»

Добавим, что изначально, помимо музыкальных цитат известных казахских кюев и песен, спектакль состоял из разговорных диалогов, которые произносились со сцены оперными певцами как в драматическом спектакле. Поэтому, данное произведение больше относилось к музыкально-драматическому жанру, нежели к опере. В новой музыкальной редакции маэстро Абзал Мухитдинов заменил разговорные диалоги музыкальными речитативами, а также добавил несколько эпизодов, использовав как и Е. Брусиловский, музыку известных казахских песен и кюев.

Это трогательная история о любви доблестного воина Толегена и красавицы Жібек – двух влюбленных из разных родов – Жагалбайлы и Шекты. Межродовые разногласия, а также слепая ревность Бекежана приводят к трагическому завершению событий. Толеген погибает от рук соперника.

Первая казахская опера Е. Брусиловского «Қыз Жібек» была создана в 1934 году. Либретто принадлежит величайшему народному писателю Г. Мусрепову, который за основу взял одноименную народную лиро-эпическую поэму. Произведение вобрало в себя всю красоту поэтического наследия казахского народа.

- Музыка Е. Брусиловского не изменилась принципиально. Более того, мы вернули несколько музыкальных номеров, которые не были использованы в предыдущих известных постановках данного спектакля. В новой редакции опера станет более динамичной как по форме, так и по содержанию. Теперь, когда появились музыкальные речитативы, солисты, естественно, чувствуют себя в «своей тарелке», так как отпала необходимость перевоплощения в драматического актера, у которого в распоряжении совершенно иные средства самовыражения, не свойственные вокалисту. Опера, в которой в нотной форме зафиксированы ритм и интонация казахской речи, вполне может быть исполнена любым профессиональным вокалистом, даже не носителем языка. Партитура оперы претерпела значительные изменения - ошибки ручной переписки были устранены безоговорочно, стала богаче оркестровка. Партитура с клавиром приведены в полное соответствие, и теперь опера отвечает всем традициям оперного жанра, - резюмирует дирижер-постановщик Заслуженный деятель РК Абзал Мухитдинов.





Маэстро впервые ввел детский хор, а также использовал звучание национальных инструментов как сольно, так и совместно с Симфоническим оркестром «Астана Опера». Так, наряду с классическими инструментами, публика услышит народные инструменты - домбру, қыл-қобыз, шан-кобыз, жетіген и керней.





Режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе, отличающийся особой стилистикой и славящийся необычным подходом в работе с оперным материалом, и в этот раз хочет удивить публику.





- Мы можем говорить о новом прочтении произведения, отличающимся от первоисточника. Изменения коснулись музыкальной формы, трактовки образов, они станут более насыщенными с точки зрения психологизма. К примеру, образ главной героини приобретет мистическое начало: ей подвластна смена времен года. И даже смерть Жібек будет рассматриваться не как физический уход, а как смена времени года – наступление зимы и начало нового года – вечное обновление. Произведение очень глубокое, говорящее о силе любви. Это великое и в то же самое время жестокое чувство, которое может сделать все, что угодно с людскими судьбами. Нам хочется, чтобы публика после просмотра спектакля испытывала гордость за то, что у казахского народа есть такое великое произведение, - отметил режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе.





Изучив казахские традиции, культуру и быт народа, российский режиссер, работающий в Беларуси, с интересом взялся за постановку оперы «Қыз Жібек». И хотя это его первая работа над национальной оперой в Казахстане, со столичной публикой и казахстанскими оперными певцами Панджавидзе знаком не понаслышке: в 2010 году он поставил оперу «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха в театре имени К. Байсеитовой.