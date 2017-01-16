В ВКО дети с особыми потребностями приступили к получению профессии

Спектр медицинских услуг для каждого индивидуален. Коррекционную поддержку им оказывают в кабинете логопеда, дефектолога, тифло-, сурдопедагога и других специалистов.

Школа-интернат «Ак ниет» в Усть-Каменогорске распахнула свои двери месяц назад для обучения и лечения детей с нарушением зрения, слуха, речи и опорно-двигательного аппарата. Несмотря на короткий срок, прибывшие воспитанники хорошо освоились, успели подружиться и найти новые увлечения. Инициатором проекта выступил аким области Даниал Ахметов.





Воспитанников интерната каждый день окружает по-домашнему уютные и комфортные апартаменты. Все помещения оснащены поручнями, подъемниками, прикроватными столиками. Адаптируются дети под чутким присмотром педагогов и докторов. Также за их самочувствием наблюдает психолог.









На время пребывания интернат «Ак ниет» должен стать для них вторым домом, где они обретут много друзей, научатся жить в социуме, самостоятельно преодолевать трудности и получат путевку в жизнь в виде профессии.





-Нас радует, как идет адаптация детей. Они открыты – это самое главное. В стенах «Ак ниета» они обеспечены всем необходимым. Мы не даем им скучать. После школы и уроков их ждут кружки и лечебные процедуры.









Есть у них время на прогулки. С родителями общаются каждый день по сотовым телефонам. Мамы и папы в любое время могут навестить своих ребят. Проживание, лечение, питание – все оказывается бесплатно. Всегда чувствуем поддержку руководства области, акимата, - отметила директор школы-интерната Светлана Кривицкая.









Учреждение рассчитано на 100 мест. Заселившиеся ребята прибыли из разных городов и районов Восточного Казахстана. Третью четверть больше половины из них пошли в среднюю школу № 15 в Усть-Каменогорске. Уроки им помогают делать тьюторы, которые находятся с ребенком в течение учебного дня, помогают посещать кружки.





Ученики старших классов стоят перед выбором специальности. В интернате и колледжах Усть-Каменогорска им предлагают профессию бухгалтера, оператора ЭВМ, программиста, переводчика, библиотекаря и другие.

- Мне здесь очень нравится. Мама тоже довольна. Думаю, что получу много знаний здесь. Больше всего люблю интеллектуальную комнату и библиотеку, игры. Мечтаю стать дизайнером и шить одежду, -сказала АлуаТуыспекова из Семея.









Спектр медицинских услуг для каждого индивидуален. Коррекционную поддержку им оказывают в кабинете логопеда, дефектолога, тифло-, сурдопедагога и других специалистов. Проходят занятия по лечебной физкультуре и массажу. Также ребята посещают занятия по развитию творческих и интеллектуальных способностей.









Стоит отметить, что в планах участвовать в городских и областных конкурсах.



