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В Москве прощаются с Доктором Лизой

16 января 2017, 14:50

Началась церемония погребения 50 погибших в авиакатастрофе под Сочи.


В Москве и регионах 16 января пройдут церемонии погребения большинства погибших при крушении Ту-154. С 09:00 в храме Новодевичьего монастыря в столице прощаются с Елизаветой Глинкой, известной также как Доктор Лиза, сообщает УТРО.ру.

Похороны и прощание врача-реаниматолога будут проходить по православному обряду. В храме стоит закрытый гроб, перед которым фотография Елизаветы Глинки, позади - траурные венки со словами соболезнований "От мужа", "От сыновей", российского президента, министра обороны. На одной из траурных лент надпись "Не было такой и не будет", передает РИА "Новости".

Лично простился с Елизаветой Глинкой спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В день похорон Доктора Лизу вспоминают ее коллеги по всей России. Так, работники свердловского онкодиспансера и отделения паллиативной помощи, расположенного в Уральском поселке Верх-Нейвинск, почтили ее память минутой молчания. Заслуженный врач России, главный внештатный онколог Свердловской области Вячеслав Шаманский, рассказал, что центр был создан при содействии Глинки.

"Мы все скорбим о Докторе Лизе, и поэтому рабочее утро начали с минуты молчания. С пациентами мы проведем беседы, на которых расскажем об этой женщине и о том, какой она внесла вклад в развитие паллиативных отделений в стране", - цитирует его ТАСС.

Около 11:00 началась траурная церемония погребения 50 погибших в катастрофе Ту-154 на Федеральном мемориальном военном кладбище в Мытищах. Еще более 10 будут похоронены в Москве и Подмосковье.

Напомним, Ту-154 рухнул в Черное море во время вылета из аэропорта Адлера. На борту лайнера находились 92 человека, среди которых Елизавета Глинка и 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты Первого, НТВ и "Звезды". Все они погибли. Самолет направлялся на авиабазу "Хмеймим" в Сирии.


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Фото: Anton Belitsky / Global Look

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