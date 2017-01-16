В Москве прощаются с Доктором Лизой
16 января 2017, 14:50
Началась церемония погребения 50 погибших в авиакатастрофе под Сочи.
В Москве и регионах 16 января пройдут церемонии погребения большинства погибших при крушении Ту-154. С 09:00 в храме Новодевичьего монастыря в столице прощаются с Елизаветой Глинкой, известной также как Доктор Лиза, сообщает УТРО.ру.
Похороны и прощание врача-реаниматолога будут проходить по православному обряду. В храме стоит закрытый гроб, перед которым фотография Елизаветы Глинки, позади - траурные венки со словами соболезнований "От мужа", "От сыновей", российского президента, министра обороны. На одной из траурных лент надпись "Не было такой и не будет", передает РИА "Новости".
Лично простился с Елизаветой Глинкой спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В день похорон Доктора Лизу вспоминают ее коллеги по всей России. Так, работники свердловского онкодиспансера и отделения паллиативной помощи, расположенного в Уральском поселке Верх-Нейвинск, почтили ее память минутой молчания. Заслуженный врач России, главный внештатный онколог Свердловской области Вячеслав Шаманский, рассказал, что центр был создан при содействии Глинки.
"Мы все скорбим о Докторе Лизе, и поэтому рабочее утро начали с минуты молчания. С пациентами мы проведем беседы, на которых расскажем об этой женщине и о том, какой она внесла вклад в развитие паллиативных отделений в стране", - цитирует его ТАСС.
Около 11:00 началась траурная церемония погребения 50 погибших в катастрофе Ту-154 на Федеральном мемориальном военном кладбище в Мытищах. Еще более 10 будут похоронены в Москве и Подмосковье.
Напомним, Ту-154 рухнул в Черное море во время вылета из аэропорта Адлера. На борту лайнера находились 92 человека, среди которых Елизавета Глинка и 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты Первого, НТВ и "Звезды". Все они погибли. Самолет направлялся на авиабазу "Хмеймим" в Сирии.
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: Anton Belitsky / Global Look
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839461-5f72f0185f203c9bcc65ab18690a1497
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также