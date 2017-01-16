В Москве прощаются с Доктором Лизой

Лично простился с Елизаветой Глинкой спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В день похорон Доктора Лизу вспоминают ее коллеги по всей России. Так, работники свердловского онкодиспансера и отделения паллиативной помощи, расположенного в Уральском поселке Верх-Нейвинск, почтили ее память минутой молчания. Заслуженный врач России, главный внештатный онколог Свердловской области Вячеслав Шаманский, рассказал, что центр был создан при содействии Глинки.





"Мы все скорбим о Докторе Лизе, и поэтому рабочее утро начали с минуты молчания. С пациентами мы проведем беседы, на которых расскажем об этой женщине и о том, какой она внесла вклад в развитие паллиативных отделений в стране", - цитирует его ТАСС.





Около 11:00 началась траурная церемония погребения 50 погибших в катастрофе Ту-154 на Федеральном мемориальном военном кладбище в Мытищах. Еще более 10 будут похоронены в Москве и Подмосковье.



