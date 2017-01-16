Toyota утратила статус самой крупной автокомпании в мире

Самым крупным в мире автопроизводителем в 2016 году стал концерн Volkswagen.





Таким образом, за 2016 год Volkswagen реализовал по всему миру 10,1 миллиона автомобилей, передает аналитическое издание focus2move. Главному конкуренту концерна, японской компании Toyota, удалось реализовать лишь 9,94 миллиона автомобилей. Это на 0,2% больше, чем годом ранее.





Любопытно, что смена лидера – не единственное изменение в Топ-3 крупнейших автопроизводителей мира. Американский концерн General Motors откатился сразу на 5 место, пропустив вперед французско-японский альянс Renault Nissan и корейскую группу Hyundai-Kia.

Renault Nissan удалось добиться такого успеха благодаря 6,2-процентному приросту продаж за год. Всего альянс реализовал за 12 месяцев 8,51 миллиона автомобилей.

Топ-10 самых крупных автопроизводителей в мире:

1. Volkswagen (10,1 млн машин; +1,4%) 2. Toyota (9,94 миллиона; +0,2%) 3. Renault Nissan (8,51 млн; +6,2%) 4. Hyundai-Kia (8,17 млн, +1,9%) 5. General Motors (7,97 млн, +0,7%) 6. Ford (6,29 млн, +1,7%) 7. Honda (4,9 млн, +4,7%) 8. FCA (4,86 млн, 2,5%) 9. PSA Peugeot Citroen (3,24 млн, -1%) 10. Suzuki (2,85%, +0,3%)





Несмотря на убытки и репутационный ущерб от скандала вокруг дизельных двигателей, немецкая компания смогла за год повысить объем продаж на 1,4%.