В Казахстане отменен «желтый» уровень террористической опасности

В Казахстане с 16 января 2017 года действия умеренного («желтого») уровня террористической опасности отменено на территории всей страны, сообщает Антитеррористический центр РК, передает Zakon.kz.

«Решение принято Председателем Комитета национальной безопасности в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма» от 9 августа 2013 года № 611», - говорится в сообщении, размещенном на сайте КНБ.

Напомним, «желтый» уровень террористической опасности на территории Казахстана был введен с 6 июня 2016 года после теракта в Актобе. Умеренный «желтый» уровень опасности устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения акта терроризма. Это самый первый уровень. Следом идет высокий «оранжевый» - при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения акта терроризма.