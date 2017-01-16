Депутат Карагусова высказалась о досрочном изъятии пенсионных накоплений

Депутат Мажилиса Парламента РК Гульжана Карагусова высказала своё мнение о досрочном изъятии пенсионных накоплений , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Такой международный опыт есть, но там надо проводить большие актуарные расчеты. Не секрет, что у некоторых вкладчиков есть определенные деньги, но нужно оставить хотя бы средний уровень, чтобы после того, как он все сделает, у него было на что жить», - сказала она в кулуарах мажилиса.





По ее словам, этот вопрос надо «очень тщательно обсудить».





«Солидарной пенсии уже не будет, останется только две - накопительная и базовая пенсия. Когда я была министром, была очень низкая заработная плата, мы этот опыт изучали. Чтобы не получилось так, что потом человеку по выходу на пенсию не на что было жить», - пояснила Г.Карагусова.





Автор Ксения Давыдова, Астана