Депутат Карагусова высказалась о досрочном изъятии пенсионных накоплений
16 января 2017, 15:02
По мнению депутата, можно разрешить снимать половину из накопленного.
Депутат Мажилиса Парламента РК Гульжана Карагусова высказала своё мнение о досрочном изъятии пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.
«Такой международный опыт есть, но там надо проводить большие актуарные расчеты. Не секрет, что у некоторых вкладчиков есть определенные деньги, но нужно оставить хотя бы средний уровень, чтобы после того, как он все сделает, у него было на что жить», - сказала она в кулуарах мажилиса.
По ее словам, этот вопрос надо «очень тщательно обсудить».
«Солидарной пенсии уже не будет, останется только две - накопительная и базовая пенсия. Когда я была министром, была очень низкая заработная плата, мы этот опыт изучали. Чтобы не получилось так, что потом человеку по выходу на пенсию не на что было жить», - пояснила Г.Карагусова.
Автор Ксения Давыдова, Астана
Фото yk-news.kz
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