Казахстанки завоевали шесть золотых медалей на Кубка наций по боксу

Первое общекомандное место заняла женская команда Казахстана по боксу на традиционном Кубке Наций в Сербии. Во взрослой категории наши девушки завоевали 6 золотых медалей, 2 серебра и 4 бронзы.





В числе победительниц сербского турнира – чемпионки мира Дина Жоламан (54), Валентина Хальзова (69) и Ляззат Кунгейбаева (+81), а также Римма Волосенко (60), Дарига Шакимова (75) и Фариза Шолтай (81). Стоит отметить, что наши спортсменки настолько превосходили соперниц и числом и качеством бокса, что даже в финале составились две казахстанские пары – Жоламан-Туякбай в весе до 54 килограммов и Шолтай-Маматкулова в категории до 81 килограмма.





- Этот турнир – традиционная разминка в начале года, - сообщил старший тренер женской сборной Вадим Присяжнюк. - Девушки пказали неплохой результат, надеюсь, что двльше турнира к турниру они будут получать боевую практику и улучшать свою форму. Турнир в Сербии - первый в новом году и нам предстоит посмотреть – как и над чем необходимо работать. Это своего рода проверка перед ключевыми соревнованиями. Всего в 2017 году нам предстоит участие в 17 международных турнирах и двумя ключевыми событиями года для женской сборной станут чемпионат Казахстана и чемпионат Азии, который пройдёт в октябре во Вьетнаме.



