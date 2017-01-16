Один из пилотов разбившегося самолета под Бишкеком дважды успешно сажал аварийный самолет
16 января 2017, 15:07
Ибрагим Гюржан Диранжи дважды успешно сажал аварийный самолет во время службы в Афганистане.
Один из пилотов разбившегося «Боинга-747» Ибрагим Гюржан Диранжи дважды успешно сажал аварийный самолет во время службы в Афганистане, сообщает ИА «24.kg» со ссылкой на турецкие СМИ.
Ибрагим Гюржан Диранжи / Казим Ондул
Отмечается, что Ибрагим Гюржан Диранжи был опытным летчиком, ветераном войны в Афганистане. После ухода из ВВС Турции начал работать в авиакомпании MNG Airlines, а оттуда перешел в ACT Airlines. Во время работы в Афганистане пережил несколько критических ситуаций.
1 марта 2010 года на авиабазе «Баграм» (Афганистан) он попал в аварию. Тогда из-за нераскрывшегося левого основного шасси самолет приземлился на брюхо. Это ЧП 4 года спустя признали несчастным случаем. Авария произошла из-за коррозии металла.
Второй раз пилот совершил аварийную посадку из-за взрыва двигателя самолета.
Бригадный генерал Казим Ондул получил похвалу от Госсекретаря США Хиллари Клинтон в 2009 году за службу в Афганистане.
Мелих Ослан / Ихсан Кожа
Напомним, турецкий самолет потерпел крушение сегодня в 7.31. По последним данным, погибли 35 человек, разрушено около 30 домов. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родственникам погибших и распорядился оказать всемерную поддержку и помощь пострадавшим.
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