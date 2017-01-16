Один из пилотов разбившегося самолета под Бишкеком дважды успешно сажал аварийный самолет

Ибрагим Гюржан Диранжи / Казим Ондул





Отмечается, что Ибрагим Гюржан Диранжи был опытным летчиком, ветераном войны в Афганистане. После ухода из ВВС Турции начал работать в авиакомпании MNG Airlines, а оттуда перешел в ACT Airlines. Во время работы в Афганистане пережил несколько критических ситуаций.

1 марта 2010 года на авиабазе «Баграм» (Афганистан) он попал в аварию. Тогда из-за нераскрывшегося левого основного шасси самолет приземлился на брюхо. Это ЧП 4 года спустя признали несчастным случаем. Авария произошла из-за коррозии металла.





Второй раз пилот совершил аварийную посадку из-за взрыва двигателя самолета.





Бригадный генерал Казим Ондул получил похвалу от Госсекретаря США Хиллари Клинтон в 2009 году за службу в Афганистане.