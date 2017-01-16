В Чехии во время матча по флорболу обрушилась крыша спортзала

ричиной случившегося могли стать 16-сантиметровый слой снега на крыше, а также ошибки, допущенные при строительстве объекта.

Крыша спортивного зала в чешском городе Ческа-Тршебова рухнула во время матча чемпионата страны по флорболу (хоккей с мячом в зале) среди молодежных команд. Об этом сообщает Fox Sports.



