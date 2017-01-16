Арестован бывший замруководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев
Арестован бывший замруководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
«12 января 2017 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст.185 («Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов») Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержан бывший работник Администрации Президента РК Б.Майлыбаев.
14 января Есильским районным судом г.Астана выдана санкция на арест сроком на 2 месяца. В порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан он водворен в Следственный изолятор КНБ.
По месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты вещественные доказательства. Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.
Напомним, 12 января Указом Главы государства Майлыбаев Баглан Асаубаевич был освобожден от должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. На должность первого заместителя руководителя Администрации Президента был назначен Марат Тажин.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.