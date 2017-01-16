Скандал вокруг Qazaq Air: Пилоты отмененного рейса Атырау-Актобе-Шымкент будут отстранены

Информацию МИР РК, касательно отстранения экипажа АО «Казахэйр» рейса Атырау-Актобе-Шымкент сообщил известный общественник и блогер Денис Кривошеев на своей странице в Facebook , передает Zakon.kz





«По предварительной информации Международного аэропорта Атырау, экипаж АО «Казах Эйр» КВС Мунор, 1973 г.р. и Эспедо проходили предполетный медицинский осмотр в медицинском пункте Международного аэропорта Атырау в 17-37 местного времени 15.01.2017. Во время прохождения у КВС Мунор были повышенное давление (173/110), быстрый пульс (109), запах алкоголя изо рта и алкотестер показал положительный результат (0,18 промилле)», - отмечается в сообщении.





КВС Мунор с представителем АО «Казах Эйр» и с сотрудником медицинского пункта Международного аэропорта Атырау был направлен в наркологический диспансер Атырау, где в результате экспертизы в диспансере были подтверждены вышеуказанные факты, в том числе результаты алкотестера показали 0,18 промилле и признаки употребления алкоголя были подтверждены. Экипаж был отстранен от полета.





Напомним, что рейс под номером IQ -3960, который должен был вылететь из Атырау 15 января в 17:15 был сначала перенесен, а затем и вовсе отменен без объяснения причин. Всего на отмененный рейс приобрели билеты 46 пассажиров. Им объявили, что экипаж отдыхает.

Позднее появилась информация о нетрезвом экипаже . Кривошеев писал, что "...у отмены есть вполне конкретное основание - пилот авиакомпании был нетрезв. Его сняли с рейса, доставили в ЛОВД на освидетельствование.. Он также напомнил, что большинство пилотов компании являются иностранцами. Однако в компании информацию не подтверждали. Позже Кривошеев опубликовал отчет об обследовании пилота, согласно которому, в его организме обнаружили алкоголь. В отчете также говорится, что сам пилот признался: накануне он выпил четыре кружки пива.

Теперь в МИР РК информацию официально подтвердили.





Справочно: Прохождение предполетного осмотра регламентировано Правилам медицинского освидетельствования (Совместный приказ МТК РК и МЗ РК). Перед проведением предполетного (предсменного) осмотра медицинский работник проверяет у членов экипажа ВС и авиадиспетчеров свидетельство специалиста и медицинское заключение.





Лица авиационного персонала не допускаются к полету или к работе диспетчером при установлении у них признаков заболевания, утомления, факта употребления лекарственных средств без назначения врача, алкогольных напитков, нарушения предполетного (предсменного) отдыха и режима питания, окончания срока действия медицинского заключения.





Предполетный (предсменный) медицинский осмотр проводится в следующем объеме: опрос, осмотр внешний, осмотр полости рта и зева, исследование пульса, по показаниям - измерение артериального давления, температуры тела и проба на алкоголь в выдыхаемом воздухе.