Суровые карагандинские морозы: крысеныш примерз языком к лопате
16 января 2017, 15:29
Ролик был снят явно не в этом году. Подобных экстремальных понижений температуры уже два месяца по области не наблюдается.
«Карагандинские морозы такие сильные! Крысеныш примерз языком к лопате и повис. Язык у него вот-вот отвалится. Позавчера было до минус сорока. Все крысы так висели», — комментируют авторы видео, которое выставили вчера на «Ютубе», пишет "Новый вестник".
Ролик был снят явно не в этом году. Подобных экстремальных понижений температуры уже два месяца по области не наблюдается. Как пояснила nv.kz начальник отдела прогноза погоды карагандинского «Казгидромета» Валентина Бродовская, в этом году самая низкая температура в регионе фиксировалась на отметке минус 33.
В январе экстремальных морозов тоже не ожидается. В ближайшие три дня существенных изменений в погоде не будет. А в конце недели — и вовсе прогнозируется потепление — до 2-7 градусов мороза. И февраль предполагается относительно теплым со среднемесячной температурой до 11-17 градусов мороза.
Анастасия Машнина
Видео с сайта youtube.com Алексей_ Иванов
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