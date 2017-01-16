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Суровые карагандинские морозы: крысеныш примерз языком к лопате

16 января 2017, 15:29

Ролик был снят явно не в этом году. Подобных экстремальных понижений температуры уже два месяца по области не наблюдается.


«Карагандинские морозы такие сильные! Крысеныш примерз языком к лопате и повис. Язык у него вот-вот отвалится. Позавчера было до минус сорока. Все крысы так висели», — комментируют авторы видео, которое выставили вчера на «Ютубе», пишет "Новый вестник".

Ролик был снят явно не в этом году. Подобных экстремальных понижений температуры уже два месяца по области не наблюдается. Как пояснила nv.kz начальник отдела прогноза погоды карагандинского «Казгидромета» Валентина Бродовская, в этом году самая низкая температура в регионе фиксировалась на отметке минус 33.

В январе экстремальных морозов тоже не ожидается. В ближайшие три дня существенных изменений в погоде не будет. А в конце недели — и вовсе прогнозируется потепление — до 2-7 градусов мороза. И февраль предполагается относительно теплым со среднемесячной температурой до 11-17 градусов мороза.


Анастасия Машнина
Видео с сайта youtube.com Алексей_ Иванов

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