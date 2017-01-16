В Китае ужесточен лимит на легионеров

Китайские клубы в матчах национального чемпионата в 2017 году смогут одновременно выпускать на поле не более трех иностранцев каждый, вместо четырех в прошлом сезоне , сообщается на официальном сайте Китайской футбольной ассоциации (CFA).





Новый сезон в чемпионате Китая стартует 4 марта.





В прошлом сезоне клубам китайской Суперлиги было разрешено включать в заявку пять легионеров, один из которых должен был представлять одну из азиатских стран, на поле одновременно могли выходить четверо иностранных футболистов, включая одного футболиста из любой страны Азии. Также в заявку обязательно должны быть включены два игрока моложе 23 лет, а один из них должен выйти на поле в стартовом составе.





В последнее время китайские клубы провели ряд громких трансферов, приобретя известных футболистов за большие деньги. В частности, в Китай переехали экс-игроки санкт-петербургского "Зенита" Халк и Аксель Витсель, Оскар ("Челси"), Карлос Тевес ("Ювентус" и "МЮ").