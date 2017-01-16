Группе Fiat Chrysler грозит собственный Дизельгейт

Экологи обнаружили, по меньшей мере, восемь вспомогательных устройств, которые снижают степень очистки выхлопных газов в разных ситуациях, например, при ускорении и на высокой скорости.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) и Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB) обвинили группу Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в использовании систем, которые скрывают реальный уровень вредных выбросов. Под подозрение попали 104 тысячи автомобилей Jeep Grand Cherokee и Ram 1500 с 3,0-литровым турбодизелем EcoDiesel.





Экологи обнаружили, по меньшей мере, восемь вспомогательных устройств, которые снижают степень очистки выхлопных газов в разных ситуациях, например, при ускорении и на высокой скорости. Их использование позволяет дизелю пройти сертификационные тесты, но в реальных условиях эксплуатации уровень вредных выбросов – в частности, окисей азота – оказывается выше заявленного.





Автопроизводитель уже выступил с опровержением, заявив, что, в отличие от систем Volkswagen, которые были созданы специально для обмана тестов, механизмы и программное обеспечение FCA предназначены для защиты двигателя во время высоких нагрузок. Сейчас стороны решают, как можно урегулировать проблему. «Фиат Крайслер» готов выпустить обновление ПО. Глава концерна Серджио Маркионне надеется, что ему удастся найти общий язык с администрацией нового президента США и оперативно провести сертификацию дизельных автомобилей 2017 года. В худшем случае автопроизводителю придется заплатить штрафы в размере до $44,539 за каждую проданную машину с EcoDiesel.



