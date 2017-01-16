Новый Challenge с «мертвецами» набирает обороты
16 января 2017, 15:47
Снимки снабжают хэштегом #deadpose («поза мертвого»).
В Интернете набирает популярность пугающий флешмоб, в котором его участники притворяются мертвыми. Снимки они снабжают хэштегом #deadpose («поза мертвого»). Новый Challenge пришел из Южной Африки и сейчас распространяется, как вирус по всему миру, передает Zakon.kz
Мертвецы нынче в тренде.
Безбашенные фото реально пугают пользователей соцсетей. Вот они:
Напомним, что с осени прошлого года популярность приобрел похожий флешмоб — Mannequin Challenge, в котором его участники замирают в неожиданных местах, становясь на миг «манекенами».
Фото: 9gag.com
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