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Новости за сегодня

О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-ноябре 2016 года

 

В январе-ноябре 2016 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 11945,7 млн. долларов США, что на 21,1% меньше, чем в январе-ноябре 2015 года, в том числе экспорт - 3480,6 млн. долларов США (уменьшился на 26,8%), импорт - 8465,1 млн. долларов США (меньше на 18,5%).

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (33,5% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (25,6%), продукция химической промышленности (18,7%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (10,8%).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (24,7% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), продукция химической промышленности (17,1%), минеральные продукты (16,6%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (14,1%), металлы и изделия из них (12,5%).

 

Взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС*

млн. долларов США

 

Январь-ноябрь

2016 года

Январь-ноябрь

2015 года

%

Всего

11 945,7

15 144,2

78,9

экспорт

3 480,6

4 751,7

73,2

 Россия

3 114,9

4 207,9

74,0

 Беларусь

28,6

50,6

56,5

 Армения

0,234

0,675

34,7

 Кыргызстан

336,9

492,5

68,4

импорт

8 465,1

10 392,5

81,5

 Россия

7 994,1

9 751,2

82,0

 Беларусь

304,4

461,4

66,0

 Армения

2,67

3,80

70,2

 Кыргызстан

163,9

176,1

93,1

*предварительные данные.

 

 

16 января 2017, 15:46
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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