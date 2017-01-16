О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-ноябре 2016 года
В январе-ноябре 2016 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 11945,7 млн. долларов США, что на 21,1% меньше, чем в январе-ноябре 2015 года, в том числе экспорт - 3480,6 млн. долларов США (уменьшился на 26,8%), импорт - 8465,1 млн. долларов США (меньше на 18,5%).
В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (33,5% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (25,6%), продукция химической промышленности (18,7%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (10,8%).
Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (24,7% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), продукция химической промышленности (17,1%), минеральные продукты (16,6%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (14,1%), металлы и изделия из них (12,5%).
|
Взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС*
млн. долларов США
|
|
Январь-ноябрь
2016 года
|
Январь-ноябрь
2015 года
|
%
|
Всего
|
11 945,7
|
15 144,2
|
78,9
|
экспорт
|
3 480,6
|
4 751,7
|
73,2
|
Россия
|
3 114,9
|
4 207,9
|
74,0
|
Беларусь
|
28,6
|
50,6
|
56,5
|
Армения
|
0,234
|
0,675
|
34,7
|
Кыргызстан
|
336,9
|
492,5
|
68,4
|
импорт
|
8 465,1
|
10 392,5
|
81,5
|
Россия
|
7 994,1
|
9 751,2
|
82,0
|
Беларусь
|
304,4
|
461,4
|
66,0
|
Армения
|
2,67
|
3,80
|
70,2
|
Кыргызстан
|
163,9
|
176,1
|
93,1
|
*предварительные данные.
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