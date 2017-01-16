О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-ноябре 2016 года

В январе-ноябре 2016 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 11945,7 млн. долларов США, что на 21,1% меньше, чем в январе-ноябре 2015 года, в том числе экспорт - 3480,6 млн. долларов США (уменьшился на 26,8%), импорт - 8465,1 млн. долларов США (меньше на 18,5%).

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (33,5% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (25,6%), продукция химической промышленности (18,7%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (10,8%).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (24,7% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), продукция химической промышленности (17,1%), минеральные продукты (16,6%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (14,1%), металлы и изделия из них (12,5%).