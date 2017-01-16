За январь-ноябрь 2016 года в РК зарегистрировано 600600 легковых автомобилей
За январь-ноябрь 2016 года в Республике Казахстан зарегистрировано 600600 легковых автомобилей или на 10,8% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 декабря 2016 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3850,9 тыс. единиц.1)
За 11 месяцев текущего года было зарегистрировано 16332 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 23384 человека. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 5,7%.2)
По состоянию на 1 декабря 2016 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 60898 страховых выплат на сумму 20,6 млрд. тенге.3)
|
Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-ноябрь 2016 года (единиц)
|
|
Всего
за январь-ноябрь
2016г.
|
в том числе зарегистрированные
|
январь-ноябрь 2016г. к
январю-ноябрю 2015г., в %
|
в том числе зарегистрированные
|
физическими лицами
|
юридическими лицами
|
физическими лицами
|
юридическими лицами
|
Республика Казахстан
|
600 600
|
570 339
|
30 261
|
89,2
|
88,8
|
97,8
|
Акмолинская
|
23 915
|
22 485
|
1 430
|
83,2
|
81,9
|
111,3
|
Актюбинская
|
28 680
|
26 885
|
1 795
|
93,2
|
90,8
|
156,6
|
Алматинская
|
80 786
|
79 441
|
1 345
|
101,1
|
101,5
|
83,1
|
Атырауская
|
17 797
|
16 830
|
967
|
79,2
|
78,8
|
87,4
|
Западно-Казахстанская
|
18 653
|
17 670
|
983
|
82,1
|
81,8
|
86,9
|
Жамбылская
|
31 406
|
30 743
|
663
|
102,2
|
102,9
|
76,6
|
Карагандинская
|
42 554
|
41 066
|
1 488
|
86,1
|
85,4
|
114,6
|
Костанайская
|
23 500
|
22 297
|
1 203
|
77,7
|
76,4
|
112,9
|
Кызылординская
|
18 947
|
18 178
|
769
|
101,9
|
102,8
|
84,5
|
Мангистауская
|
26 584
|
25 353
|
1 231
|
86,1
|
85,5
|
100,1
|
Южно-Казахстанская
|
79 704
|
77 983
|
1 721
|
94,5
|
95,0
|
77,7
|
Павлодарская
|
22 370
|
21 551
|
819
|
78,7
|
79,4
|
63,8
|
Северо-Казахстанская
|
14 818
|
13 998
|
820
|
70,8
|
70,5
|
76,2
|
Восточно-Казахстанская
|
40 518
|
38 828
|
1 690
|
83,4
|
82,6
|
104,3
|
г. Астана
|
48 785
|
45 583
|
3 202
|
85,5
|
84,4
|
104,9
|
г. Алматы
|
72 136
|
66 171
|
5 965
|
91,0
|
90,3
|
99,2
|
Дипломатические номера
|
5 707
|
2 692
|
3 015
|
80,0
|
80,8
|
79,4
|
Не указан регион
|
3 740
|
2 585
|
1 155
|
116,6
|
86,5
|
527,4
За период с января по ноябрь 2016 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В ноябре 2016 года число зарегистрированных легковых автомобилей уменьшилось по сравнению с октябрем 2016 года на 9,9%, а по сравнению с ноябрем 2015 года увеличилось на 14,8%.
1) По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
2) По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
3) По данным Национального Банка Республики Казахстан.
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