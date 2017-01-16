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Новости за сегодня

За январь-ноябрь 2016 года в РК зарегистрировано 600600 легковых автомобилей

 

За январь-ноябрь 2016 года в Республике Казахстан зарегистрировано 600600 легковых автомобилей или на 10,8% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 декабря 2016 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3850,9 тыс. единиц.1)

За 11 месяцев текущего года было зарегистрировано 16332 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 23384 человека. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 5,7%.2)

По состоянию на 1 декабря 2016 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 60898 страховых выплат на сумму 20,6 млрд. тенге.3)

 

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-ноябрь 2016 года (единиц)

 

Всего

за январь-ноябрь

2016г.

в том числе зарегистрированные

январь-ноябрь 2016г. к

январю-ноябрю 2015г., в %

в том числе зарегистрированные

физическими лицами

юридическими лицами

физическими лицами

юридическими лицами

Республика Казахстан

600 600

570 339

30 261

89,2

88,8

97,8

Акмолинская

23 915

22 485

1 430

83,2

81,9

111,3

Актюбинская

28 680

26 885

1 795

93,2

90,8

156,6

Алматинская

80 786

79 441

1 345

101,1

101,5

83,1

Атырауская

17 797

16 830

967

79,2

78,8

87,4

Западно-Казахстанская

18 653

17 670

983

82,1

81,8

86,9

Жамбылская

31 406

30 743

663

102,2

102,9

76,6

Карагандинская

42 554

41 066

1 488

86,1

85,4

114,6

Костанайская

23 500

22 297

1 203

77,7

76,4

112,9

Кызылординская

18 947

18 178

769

101,9

102,8

84,5

Мангистауская

26 584

25 353

1 231

86,1

85,5

100,1

Южно-Казахстанская

79 704

77 983

1 721

94,5

95,0

77,7

Павлодарская

22 370

21 551

819

78,7

79,4

63,8

Северо-Казахстанская

14 818

13 998

820

70,8

70,5

76,2

Восточно-Казахстанская

40 518

38 828

1 690

83,4

82,6

104,3

г. Астана

48 785

45 583

3 202

85,5

84,4

104,9

г. Алматы

72 136

66 171

5 965

91,0

90,3

99,2

Дипломатические номера

5 707

2 692

3 015

80,0

80,8

79,4

Не указан регион

3 740

2 585

1 155

116,6

86,5

527,4

 

r16-01-2017-2

 

За период с января по ноябрь 2016 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В ноябре 2016 года число зарегистрированных легковых автомобилей уменьшилось по сравнению с октябрем 2016 года на 9,9%, а по сравнению с ноябрем 2015 года увеличилось на 14,8%.

1) По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

2) По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

3) По данным Национального Банка Республики Казахстан.

 

16 января 2017, 15:54
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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