За январь-ноябрь 2016 года в РК зарегистрировано 600600 легковых автомобилей

За январь-ноябрь 2016 года в Республике Казахстан зарегистрировано 600600 легковых автомобилей или на 10,8% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 декабря 2016 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3850,9 тыс. единиц.1)

За 11 месяцев текущего года было зарегистрировано 16332 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 23384 человека. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 5,7%.2)

По состоянию на 1 декабря 2016 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 60898 страховых выплат на сумму 20,6 млрд. тенге.3)

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-ноябрь 2016 года (единиц) Всего за январь-ноябрь 2016г. в том числе зарегистрированные январь-ноябрь 2016г. к январю-ноябрю 2015г., в % в том числе зарегистрированные физическими лицами юридическими лицами физическими лицами юридическими лицами Республика Казахстан 600 600 570 339 30 261 89,2 88,8 97,8 Акмолинская 23 915 22 485 1 430 83,2 81,9 111,3 Актюбинская 28 680 26 885 1 795 93,2 90,8 156,6 Алматинская 80 786 79 441 1 345 101,1 101,5 83,1 Атырауская 17 797 16 830 967 79,2 78,8 87,4 Западно-Казахстанская 18 653 17 670 983 82,1 81,8 86,9 Жамбылская 31 406 30 743 663 102,2 102,9 76,6 Карагандинская 42 554 41 066 1 488 86,1 85,4 114,6 Костанайская 23 500 22 297 1 203 77,7 76,4 112,9 Кызылординская 18 947 18 178 769 101,9 102,8 84,5 Мангистауская 26 584 25 353 1 231 86,1 85,5 100,1 Южно-Казахстанская 79 704 77 983 1 721 94,5 95,0 77,7 Павлодарская 22 370 21 551 819 78,7 79,4 63,8 Северо-Казахстанская 14 818 13 998 820 70,8 70,5 76,2 Восточно-Казахстанская 40 518 38 828 1 690 83,4 82,6 104,3 г. Астана 48 785 45 583 3 202 85,5 84,4 104,9 г. Алматы 72 136 66 171 5 965 91,0 90,3 99,2 Дипломатические номера 5 707 2 692 3 015 80,0 80,8 79,4 Не указан регион 3 740 2 585 1 155 116,6 86,5 527,4

За период с января по ноябрь 2016 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В ноябре 2016 года число зарегистрированных легковых автомобилей уменьшилось по сравнению с октябрем 2016 года на 9,9%, а по сравнению с ноябрем 2015 года увеличилось на 14,8%.

1) По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

2) По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

3) По данным Национального Банка Республики Казахстан.