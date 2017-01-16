Дневная сессия USDKZT_TOM = 333,44, EURKZT_TOD = 354,31, RUBKZT_TOD = 5,6004, USDKZT_1_002 - предложение +4,0000 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами USDKZT_TOD, EURUSD_TOD, USDKZT_0_001 и USDKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 16 января в США (День Мартина Лютера Кинга).

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 333,44 тенге за доллар США при объеме торгов 31 900 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+2 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 354,31 тенге за евро при объеме торгов 500 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6004 тенге за рубль при объеме торгов 70 800 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,25 тенге за доллар (+1,19), суммарный объем торгов - 58 400 тыс. USD (-7 950 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_1_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии предложение составило - +4,0000 % годовых при отсутствии спроса;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 22 банка.