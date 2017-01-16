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Новости за сегодня

Роскомнадзор заблокировал 160 сайтов, помогавших избежать службы в армии

 

Сайты с советами, как «откосить» от службы в армии блокируются по решению судов.

В 2016 году Роскомнадзор внес в перечень запрещенных сайтов порядка 160 ресурсов, предлагающих рекомендации по уклонению от службы в армии. Суды по обращению прокуроров блокируют ресурсы, содержащие информацию о том, как можно «откосить» от службы, например, рассказывают о болезнях, предлагают платные консультации, обещают помощь при медобследовании и т.д.

Для признания противозаконными ресурсов с подобным контентом органы прокуратуры и суды активно применяют ст. 10 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, п.6 данной статьи запрещает распространение информации о деяниях, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. Об этом изданию «Известия» рассказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. По его словам, всего судебные решения выносились по 22 категориям информации, связанной с совершением административных нарушений или преступлений.

Согласно мнению замдиректора координационного центра национального домена сети интернет Сергея Копылова, п.6 можно применять в судах для пресечения различных правонарушений в интернете, поскольку под действие данной нормы «попадает все - от пиратства до детской порнографии».

Как считает руководитель Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников, существует незначительная вероятность применения указанного механизма для блокировки контента, противозаконность которого является спорной. Но, но его мнению, говорить об этом пока рано в связи с отсутствием выработанной судебной практики.

 

16 января 2017, 16:06
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал «SecurityLab»

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