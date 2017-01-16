Генпрокурор: Коллеги превращают бумажное делопроизводство в насос по выкачиванию денег

В Верховном суде РК состоялась презентация проекта «Зандылык», который позволит вести расследование уголовных дел в режиме онлайн. В рамках проекта участникам уголовных процессов через ЭЦП будут доступны обновления по следственным действиям, а также приговоры. Введение системы запланировано на июль 2017 года , передаёт корреспондент МИА «Казинформ».





«Что касается уголовного процесса, в рамках «100 шагов» в судах уже созданы все условия, чтобы можно было отслеживать в онлайн-режиме: идет видео- и аудиофиксация. А вот уголовный процесс на досудебной стадии, к сожалению, мы ведём до сих пор на бумаге. Почему это плохо? Это даёт возможность некоторым нашим коллегам, особенно в мундирах, злоупотреблять, превратить бумажное делопроизводство, когда все скрыто и лежит у него в сейфе, в насос по выкачиванию денег со стороны участников процесса. Это не секрет, многие из нас об этом знают. Поэтому это веление времени», - сказал, выступая, Генеральный прокурор РК Жакип Асанов.





По данным заместителя председателя комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры Ергали Мабиева, средний срок расследования уголовного дела составляет 2-3 месяца. С внедрением системы 80% дел, за исключением сложных, таких как финансовые преступления, будут расследоваться 2-3 дня.





«То есть, как только следователь совершил какое-то следственное действие, к примеру, произвёл обыск, это все будет проходить в электроном виде без прикладывания бумажных документов и попадать судье, который будет видеть материалы собранные следователем. При этом ни уничтожить, ни убрать это дело следователь уже не сможет. В электронном виде нельзя удалить или исказить. Все документы будут сохраняться в базе», - пояснил он.





При этом он заверил, что информационная безопасность будет обеспечена. Внутренние данные не будут связаны с сервером, который выходит на внешний доступ.



