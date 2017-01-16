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Конкурента Nissan Juke от KIA назвали Stonic

16 января 2017, 16:13

KIA Stonic разрабатывается в Южной Корее параллельно с новым вседорожником Hyundai, пока не имеющим названия.


Компания KIA Motors зарегистрировала на себя торговую марку Stonic. По данным ресурса kia-world.net это имя будет присвоено новому компактному кроссоверу, который будет официально представлен уже в этом году.

KIA Stonic разрабатывается в Южной Корее параллельно с новым вседорожником Hyundai, пока не имеющим названия. Эти две модели будут близки технически, но получат совершенно разный дизайн внешности и интерьера. Полного привода у них, скорее всего, не будет. Известно, что базовый KIA Stonic получит бензиновый турбомотор T-GDI объемом 1,4 литра, а топовую модификацию оснастят 1,6-литровым двигателем того же семейства. Европейцам дополнительно предложат 1,6-литровый дизель CRDi.

Ранее сообщалось, что новый кроссовер KIA B-сегмента станет гибридом вроде Niro, а стилистически будет напоминать концепт Provo 2013 года и последний Sportage. Предполагается, что кроссовер построят на одной платформе с новым хетчбэком Rio. По последним данным, премьера Stonic состоится в сентябре на международном автосалоне во Франкфурте. Поступив в продажу, новинка составит конкуренцию Nissan Juke, Mazda CX-3, Renault Captur и другим подобным моделям.

На некоторых рынках, включая китайский, KIA уже предлагает компактный кроссовер KX3. В России производят его «родственника» – Hyundai Creta. Не исключено, что KX3 или Stonic также встанет на конвейер в Санкт-Петербурге.

Текст: Александр Орехов
Фото: KIA

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