Конкурента Nissan Juke от KIA назвали Stonic

Компания KIA Motors зарегистрировала на себя торговую марку Stonic. По данным ресурса kia-world.net это имя будет присвоено новому компактному кроссоверу, который будет официально представлен уже в этом году.





KIA Stonic разрабатывается в Южной Корее параллельно с новым вседорожником Hyundai, пока не имеющим названия. Эти две модели будут близки технически, но получат совершенно разный дизайн внешности и интерьера. Полного привода у них, скорее всего, не будет. Известно, что базовый KIA Stonic получит бензиновый турбомотор T-GDI объемом 1,4 литра, а топовую модификацию оснастят 1,6-литровым двигателем того же семейства. Европейцам дополнительно предложат 1,6-литровый дизель CRDi.





Ранее сообщалось, что новый кроссовер KIA B-сегмента станет гибридом вроде Niro, а стилистически будет напоминать концепт Provo 2013 года и последний Sportage. Предполагается, что кроссовер построят на одной платформе с новым хетчбэком Rio. По последним данным, премьера Stonic состоится в сентябре на международном автосалоне во Франкфурте. Поступив в продажу, новинка составит конкуренцию Nissan Juke, Mazda CX-3, Renault Captur и другим подобным моделям.





На некоторых рынках, включая китайский, KIA уже предлагает компактный кроссовер KX3. В России производят его «родственника» – Hyundai Creta. Не исключено, что KX3 или Stonic также встанет на конвейер в Санкт-Петербурге.



