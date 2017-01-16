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Новости за сегодня

Более 30,9 млрд. тенге выделено из республиканского бюджета в 2016 году на выплату пособия по уходу за ребенком

 

В 2016 году из республиканского бюджета было выделено свыше 30,9 млрд. тенге на выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им одного года.

Среднегодовая численность получателей пособия по уходу за ребенком до достижения им одного года составила 143,3 тыс. человек. При этом размер пособия дифференцируется в зависимости от очередности детей от 12 217 тенге до 18 877 тенге.

В 2017 году для осуществления выплат пособия по уходу за ребенком до достижения им одного года в республиканском бюджете предусмотрено 35,9 млрд. тенге.

16 января 2017, 16:14
Источник, интернет-ресурс: Министерства здравоохранения и соц. развития РК

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