С чем связан рост цен на обучение в вузах страны

В случае оплаты обучающихся расходов за весь период обучения единовременно на момент заключения договора сумма оплаты является неизменной до окончания срока обучения. При поэтапной оплате обучения сумма оплаты может быть изменена не более одного раза в год в случае увеличения заработной платы и с учетом индекса инфляции, сказал министр, сообщает Zakon.kz





В блоге министра Ерлана Сагадиева 14 декабря 2016 года № 450614 (dialog.еgov.kz) ему был задан такой вопрос: «Уважаемый Ерлан Кенжегалиевич! С чем связаны рост цен на обучение в ВУЗах страны? К примеру, Я в 2009 году поступил в КазНУ на специальность «Финансы», оплачивал в год 485 000 тг. Сейчас, в 2016 году это же обучение стоит в КазНУ около 1 000 000 тг. Просто абсурдная цена. С чем все это связано? Даже заработная плата преподавателей не поднималось даже на копейки. Уровень образования на таком же уровне что и 5-10 лет назад. Объясните мне? Понимаю, если бы преподаватели были бы иностранцами. Это не только КазНУ, но и в других ВУЗах рост цены наблюдается» (орфография и пунктуация сохранены – ред.)





Ответ министра от 9 января 2017 года был таков: «Уважаемый Абзал! В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» затраты организаций образования, реализующих профессиональные учебные программы послесреднего, высшего и послевузовского образования, на одного обучающегося по договору возмездного оказания образовательных услуг не могут быть менее размера образовательного гранта, утверждаемого ежегодно постановлением Правительства.

Размер государственного образовательного заказа на обучение одного студента за учебный год в национальных вузах в размере 635,8 тыс.тенге, в других государственных и частных вузах от 342,9-443,3 тыс.тенге. Следует отметить, что с 2011 года размер образовательного гранта оставался неизменным.





В случае оплаты обучающихся расходов за весь период обучения единовременно на момент заключения договора сумма оплаты является неизменной до окончания срока обучения.





При поэтапной оплате обучения сумма оплаты может быть изменена не более одного раза в год в случае увеличения заработной платы и с учетом индекса инфляции.





В этой связи, лишь вышеуказанные факторы влияют на дальнейшее повышение стоимости обучения. При этом отмечаем, что взаимоотношения организации образования, студента и его родителей регулируются Гражданским кодексом Республики Казахстан и договором, определяющим размер платы за обучение и иные условия. Казахский национальный университет имени аль-Фараби имеет статус национального вуза, в связи с этим стоимость обучения по договору должна быть не ниже 635,8 тыс.тенге».









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