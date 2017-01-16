Сомневаемся в том, что деньги вообще увидим - депутат об арестах в ЕНПФ

Депутат, член Комитета по финансам и бюджету мажилиса РК Ирина Смирнова прокомментировала последние события, произошедшие в ЕНПФ , передает , передает Zakon.kz





По её мнению, деньги из пенсионного фонда нельзя "необдуманно переливать то в одно место, то в другое".





"Пенсионеры доверяют свое будущее и старость государству. Сегодня государство должно нести всю ответственность за то, что произошло. Мне кажется, что в пенсионном фонде должен быть общественный совет, который будет контролировать, насколько правильно и качественно используются деньги. Также мне кажется, что если человек считает, что ему нужно эти деньги забрать из пенсионного фонда - это его право. (...) Человек имеет право взять эти свои деньги и использовать так, как он считает нужным. Потому что сегодня мы уже сомневаемся в том, что эти деньги вообще увидим, после такого безхозяйственного отношения к народным деньгам", - отметила она.





Последнее уголовное дело в отношении ЕНПФ, безусловно, подорвало доверие населения, говорит депутат.





"Я думаю, что в нашей стране очень много хороших, достойных людей, которые могли бы работать на этой должности и не имели бы в своем прошлом какого-то «черного ящика». Народ может сам управлять своими деньгами. Нужно народу доверять его деньги и давать возможность ему развиваться. Использовать эти деньги и на ипотеку, и на лечение, и на обучение своих детей", - подытожила Смирнова.





сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. С 21 декабря проводится проверка деятельности Акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" с участием Национального банка Республики Казахстан. Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. ЕНПФ, в свою очередь, опроверг информацию о хищениях средств, а также прокомментировал информацию о приобретении облигаций ТОО "Бузгул Аурум". Руководство ЕНПФ Напомним,Руководство ЕНПФ было арестовано , на должность председателя правления назначена Нурбиби Наурызбаева.



