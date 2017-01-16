Три правды о регистрации в Казахстане

Так, известны й в РК юрист Жангельды Сулейманов на своей страницы в Facebook рассказал о « трех правдах регистрации » , передает Вопрос с регистрацией никак не отпускает казахстанцев, вокруг него возникает много путаницы и непонятных моментов. Политологи, юристы и другие специалисты пытаются донести до народа и до многих власть имущих основные понятия, формулировки и нюансы поправок. Своя правда, как говорится, у всех., передает Zakon.kz





Правда по закону

«Нет в Правилах регистрации обязанности после 10 дней регистрироваться по месту временного проживания, а есть такая обязанность только для тех кто прибывает на новое место жительства . В законе четко сказано, что место временного проживание, это не место жительства. Подлежат регистрации только те, кто переселяется, то есть те, кто меняет место жительства, это те, кто перевозит все свои вещи на новое место. Пошлины нет в законе. Есть пошлина за регистрацию места жительства , а не места временного проживания».





Правда МВД

«Регистрируются все, кто проживает больше 10 дней в месте временного проживания. Платят при этом пошлину».





Правда народа

«Все люди считают, что нужно регистрироваться по месту временного проживания при более 10 дней и что платить пошлину. Многие думают, что нужно регистрироваться повторно даже по месту своего жительства», - написал в ФБ юрист.



