Предсказано появление первого в мире триллионера

Первый в мире триллионер появится в мире в ближайшие 25 лет на фоне растущего неравенства в глобальном распределении благ. Об этом в понедельник, 16 января, сообщается в исследовании международной благотворительной организации Oxfam.





Сейчас один процент населения планеты владеет большим богатством, чем остальные 99, добавили в компании. Восемь богатейших бизнесменов мира владеют состоянием, которым совокупно располагают около 3,6 миллиарда человек в мире, или около половины населения Земли, говорится в докладе. Уклонение от уплаты налогов является одним из факторов, которые способствуют росту неравенства. Потери развивающихся стран от неуплаты налогов корпорациями составляют около 100 миллиардов долларов в год.





В ближайшие 20 лет 500 богачей по всему миру оставят своим наследникам 2,1 триллиона долларов, что больше ВВП Индии. При этом доход беднейших 10 процентов людей планеты увеличивался в период с 1988 по 2011 год менее чем на три доллара в год. Генеральный директор компании, акции которой входят в ведущий индекс британской фондовой биржи FTSE-100, зарабатывает столько же, сколько 10 тысяч рабочих в Бангладеш, отмечает Oxfam. За последние 30 лет заработки половины населения США не выросли, в то время как доход 1 процента самых состоятельных людей в стране увеличился на 300 процентов.





11 января телеканал HBO сообщил, что один из богатейших людей в мире, глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет экономит на завтраках в McDonald's в дни, когда фондовый рынок падает.





Днем ранее журнал Forbes писал, что состояние российских олигархов выросло на 29 миллиардов долларов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Рост благосостояния наиболее богатых россиян объясняется укреплением рубля и повышением стоимости российских ценных бумаг.